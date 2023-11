Ogni mattina, il team di Zonebourse identifica e riassume le informazioni importanti relative alle società quotate in tutto il mondo, per ottenere le notizie principali all’inizio della giornata di negoziazione. Il contenuto comprende una parte sulla Francia e una sui principali mercati internazionali, in particolare le aziende statunitensi e quelle dei principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia, Spagna) e la regione Asia-Pacifico.

in Francia Annunci importanti (e meno importanti). Orange si ritira dalla corsa per l’acquisizione di una partecipazione nella società di telecomunicazioni etiope Ethio Telecom

Cathay preferisce Airbus per il contratto di trasporto merci.

Capgemini è soddisfatta del suo piano di contribuzione dei dipendenti per il 2023.

Ubisoft lancia l’edizione OCEANE del valore di 500 milioni di euro.

SES-imagotag ha superato i 50 marchi e i 9.000 negozi in Francia.

S&P Global Ratings ha declassato il rating creditizio di Atos da BB a BB-.

Euroapi nomina David Seignolle Direttore Generale.

Eurazeo porta TowerBrook Capital Partners a Efeso.

Frey lancia un aumento di capitale da 101,3 milioni di euro.

SPIE acquisirà Robur Industry Service Group.

Coface ha emesso 300 milioni di euro di obbligazioni subordinate Tier 2 2033 al 5,750%.

Attraverso la sua filiale in Nuova Caledonia, Vergnet sta diversificando l’attività realizzando impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Icape acquista l’azienda tedesca Bordan, distributore di componenti tecnici.

Acticor Biotech ha effettuato un aumento di capitale di 2,6 milioni di euro.

GeNeuro annuncia la fine del reclutamento per il suo studio di Fase 2 contro il lungo coronavirus e conferma la data dei primi risultati a giugno 2024.

Crypto-blockchain Industries ha siglato una partnership con Ready Player Me, una piattaforma di oggetti digitali.

Hanno pubblicato/dovrebbero pubblicare: Aramis, Agrogénération, Moulinvest, Precia… Nel grande mondo Annunci importanti (e meno importanti). Novartis punta a una crescita annuale dei ricavi del 5% fino al 2027.

Martedì Argenx ha annunciato risultati elevati dello studio ADVANCE-SC che ha valutato VYVGART Hytrulo negli adulti affetti da trombocitopenia immunitaria primaria, o ITP, e i risultati sono stati deludenti.

Amazon supera United Parcel Service e Fedex come la più grande azienda di consegna di pacchi negli Stati Uniti.

EasyJet riporta buoni risultati per l’anno fiscale 2023, ma la guerra in Israele incide sulle prospettive future.

Metro Bank è in trattative per vendere il suo portafoglio immobiliare alla Barclays Bank, secondo quanto riportato da Sky Network.

Tesla ha fatto causa allo Stato svedese nel tentativo di eludere l’azione sindacale.

Sika acquisisce una quota di minoranza nella società finlandese Konkria.

AP Moller Maersk vende le restanti azioni di Hoegh Autoliners.

Unicredit è uscita dall’elenco degli istituti statutari in Europa, riducendo i requisiti normativi.

Veeva Systems ha venduto le sue soluzioni Veeva Vault CRM e Veeva OpenData a Bayer.

George Fisher ora possiede il 97,1% di Uponor.

Shein ha presentato istanza di IPO a Wall Street.

