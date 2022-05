Dimentica gli smartphone pieghevoli, Samsung introduce i suoi schermi pieghevoli

Dopo un inizio lento, gli smartphone con schermi pieghevoli sono diventati oggi all’attenzione del grande pubblico. Ma mentre questo tipo di dispositivi sta finalmente decollando, un altro formato mostra il suo naso: gli smartphone con schermi pieghevoli o estensibili.

E Samsung Display, che da anni lavora su questa nuova tecnologia, ha deciso di accelerare il ritmo presentando concetti di smartphone con schermi pieghevoli, dandoci un assaggio dei futuri dispositivi che utilizzeranno questa tecnologia. Come i paraventi, questo amplierà le dimensioni dello schermo. Ma invece di piegare, questo schermo è piegato.

Il video qui sotto è stato rilasciato da Samsung Display durante la conferenza SID Display. Nel video possiamo vedere uno smartphone che si ripiega in tre sezioni, per offrire nuove funzionalità, oltre ai popolari smartphone con schermo pieghevole.

In uno dei prototipi mostrati nel video, possiamo vedere come il meccanismo di rotolamento consentirà alla superficie dello schermo di estendersi verticalmente o orizzontalmente.

Sfortunatamente, non è ancora noto quando verranno lanciati sul mercato i primi prodotti commerciali che utilizzano questa tecnologia. Ma Samsung sembra essere ottimista.

Scopri come Flex OLED e QD-Display miglioreranno le nostre vite nei prossimi anni. Le cose potrebbero essere molto diverse nel prossimo futuro. Samsung Display ha presentato tutti i suoi futuri prodotti tecnologici e le tecnologie presenti nel video durante la SID Display Week 2022, la più grande conferenza nel settore dei display, il che significa che la tecnologia futura che abbiamo incontrato tramite il video è già vicina a noi »In realtà leggiamo nella descrizione del video.

Da notare inoltre che Samsung non è il primo gruppo a introdurre prototipi di smartphone con schermi pieghevoli. Tuttavia, poiché Samsung è il leader di mercato degli smartphone e Samsung Display è uno dei principali fornitori di display (sia per gli smartphone Samsung Galaxy che per altri marchi), questa presentazione segnala efficacemente l’avvicinarsi del mercato per i primi modelli di schermo avvolgente. .

Gli smartphone pieghevoli stanno finalmente decollando, quindi gli schermi pieghevoli avranno lo stesso successo?

Come accennato in precedenza, la domanda di smartphone pieghevoli sta finalmente iniziando a farsi vedere oggi. Attualmente, Samsung è al primo posto in questa categoria.

Nel 2021 il colosso coreano ha riferito che le sue spedizioni sono aumentate di 4 volte rispetto a quelle del 2020. E le vendite sono state trainate Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 Che, oltre ad avere una migliore durata, è abbastanza abbordabile rispetto ai suoi predecessori.

“L’entusiasmo dei consumatori per i dispositivi pieghevoli Samsung è dimostrato dal successo della serie Galaxy Z. Nel primo mese dal loro lancio, hanno superato le vendite cumulative dei dispositivi pieghevoli Samsung nel 2020”.secondo il produttore, che stima che le spedizioni dovrebbero aumentare di dieci volte entro il 2023.

Oggi, Samsung dovrebbe scommettere di più sugli smartphone pieghevoli. Normalmente, i prossimi due modelli, il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, dovrebbero essere ufficializzati ad agosto. Infatti, avendo abbandonato la serie Galaxy Note, Samsung dovrebbe utilizzare la vecchia finestra di lancio di questo dispositivo per presentare i suoi nuovi smartphone pieghevoli.

Si noti inoltre che la concorrenza sta diventando più dura per Samsung. Xiaomi e Oppo hanno già lanciato i propri smartphone pieghevoli. Secondo alcune indiscrezioni, Google lancerà un programma blocco note pixel prima della fine dell’anno.

Per i display girevoli, non è chiaro quando inizierà la ricarica. Ma se le persone sono sempre più interessate agli smartphone pieghevoli, dovrebbero interessarsi anche agli schermi pieghevoli.