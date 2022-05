Pokémon GO Safari Zone arriva a Siviglia dal 13 al 15 maggio con ricompense esclusive.

PARIGI, 12 maggio (Benin News/EP) –

Luogo zona safari a partire dal Pokemon GO Apre i battenti venerdì per la prima volta in Spagna all’Alamillo Park di Siviglia, un evento che durerà fino al 15 maggio e offrirà premi esclusivi.

Questo evento nasce da Pokémon GO, un videogioco lanciato nel 2016, basato sulla tecnologia della realtà aumentata (AR) e destinato ai dispositivi mobili, in cui i giocatori devono cacciare creature del mondo Pokémon in luoghi diversi.

Ora, Niantic ha svelato la prima area safari della Spagna, situata a. Parco Alamillo a SivigliaChe apre venerdì e rimarrà aperta fino a domenica 15 maggio.

In questo spazio, partecipanti, giocatori e allenatori potranno ottenere ricompense in-game esclusive, che saranno disponibili solo per coloro che parteciperanno all’evento in-game.

Nell’area safari di Siviglia sarà possibile catturare una varietà di Pokémon selvatici, alcuni dei quali disponibili anche nella loro versione “lucida”: Corphish, Oricorio, Tauros, Roselia, Deino, Pikachu (con Cappello Safari) e Unown.

In totale ci saranno più di 20 Pokemon da catturare, a cui bisogna aggiungere la variante “shiny” di alcuni di essi, Che ha un colore diverso o speciale rispetto alla versione abituale.

In tutto il parco ce ne saranno tanti Bucky si ferma, Aree di sosta dove i giocatori possono caricare i propri smartphone. Ci sono anche fino a sei spazi definiti e definiti per gli allenatori per competere con le squadre che hanno creato.

I partecipanti all’evento avranno anche l’opportunità di scattare foto con loro PikachuE tutti e altri personaggi del franchise. Sono stati installati anche punti per l’acqua potabile in tutto il parco e camion di cibo saranno punteggiati dal vialetto centrale del parco.

Secondo gli organizzatori, in un comunicato inviato a Europa Press, il numero delle persone dovrebbe raggiungere le 30.000 nei tre giorni, tenendo conto dei dati di precedenti eventi simili.

Va ricordato che questo tipo di evento comprende Sostegno economico alla città ospitante. Ad esempio, il distretto safari di Liverpool ha colpito circa 12 milioni di sterline (circa 13,8 milioni di euro) tra costi diretti e indiretti, secondo un rapporto della società di analisi Statista.

I biglietti per partecipare all’evento hanno un prezzo. 21€ L’accesso alla Zona Safari è garantito dalle 12:00 alle 18:00 (ora del Regno Unito). Niantic ti consente anche di acquistare un biglietto d’ingresso anticipato a € 26 in modo da poter entrare già alle 9:00.