Sony presenta le nuove Wireless Box WH-1000XM5 con una cancellazione del rumore migliorata del 50%.

Sony Svelato il suo nuovo dispositivo Cuffie wireless WH-1000XM5Con un nuovo design e miglioramenti nella tecnologia di cancellazione del rumore che lo rende il 50% più efficiente rispetto al modello precedente e la qualità del suono grazie al nuovo altoparlante.

Negli ultimi anni, le cuffie wireless WH-1000XM di Sony si sono distinte per la qualità della loro tecnologia di eliminazione del rumore. Con il nuovo WH-1000XM5, l’azienda afferma di averlo migliorato, al punto da affermare che è la “più grande evoluzione” che ha fatto nelle sue cuffie.

Per il WH-1000XM4, La cancellazione del rumore è migliorata del 50%.Riducendo le frequenze medie e alte, come clic e voci. L’azienda spiega che per raggiungere questo obiettivo, ha combinato Due processori, V1 e QN1, con il Nuovo driver da 30 mm.

In particolare, il processore V1 monitora le informazioni raccolte da microfoni esterni, mentre il QN1 elabora tutte queste informazioni e riflette la forma d’onda per ottenere la cancellazione del rumore.

Questo dispositivo ha le seguenti caratteristiche Con otto microfoni distribuiti nelle cuffie Che monitora il suono ambientale: tre microfoni esterni e un microfono interno su ciascun lato. I microfoni interni vengono utilizzati per convalidare la cancellazione.

Un’altra novità è il miglioramento del suono. A tale scopo, Sony ha integrato un nuovo tweeter da 30 mm nel WH-1000XM5, che Riproduce i suoni dei bassi con maggiore precisione. Supporta anche HiRes – anche wireless – 360 Reality Audio e DSEE Extreme, una tecnologia che esegue l’upscaling dei file musicali digitali in tempo reale.

Il WH-1000XM5 ha un nuovo design rispetto ai modelli precedenti. L’azienda ha utilizzato una pelle sintetica più morbida su queste cuffie, che le rende più comode da indossare. L’archetto è più sottile e ha anche un archetto più morbido per un migliore comfort. Non riserva clip da regolare con posizioni preimpostate.

Questa riprogettazione significa che le cuffie WH-1000XM5 non possono essere piegate, come per la custodia in dotazione, il modo in cui sono riposte è stato modificato per evitare cadute accidentali e possono persino essere appiattite per ridurne le dimensioni.

L’azienda afferma che anche la durata della batteria è migliorata di circa due ore rispetto al modello precedente. più accurato, Le cuffie con cancellazione del rumore WH-1000XM5 offrono fino a 30 ore di durata della batteria, L’intervallo aumenta a 40 ore se questa funzione è disattivata.

L’auricolare dispone anche della tecnologia Voice Pickup, che utilizza l’intelligenza artificiale e i microfoni per isolare la voce dell’utente e ridurre il rumore ambientale, incluso il rumore del vento, durante le chiamate.

Include anche altre funzioni intelligenti, come i livelli sonori di avviso per prevenire danni e il suono adattivo, che calibra automaticamente il suono ogni volta che un utente indossa l’auricolare. E parla alla chat che rileva quando l’utente Inizia a parlare durante la chiamata per attivare la cancellazione del rumore e disattivare la musica.

Il WH-1000XM5 è compatibile con gli assistenti digitali e i loro comandi di attivazione, ma dispone anche di un pannello touch per il controllo manuale. Sony ha indicato che sarà disponibile sul mercato da fine di maggio In nero e argento, il prezzo parte da 50 euro. 450 euro.