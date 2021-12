Elenco delle migliori app Google Play del 2021 rilasciate: BGMI, Clubhouse e BitClass nominati vincitori

Con il 2022 a circa un mese di distanza, Google ha pubblicato un elenco delle migliori app su Google Play per il 2021. In un post sul blog, Google India spiega che i vincitori sono stati selezionati nell’ecosistema degli sviluppatori “per rafforzare il fatto che una grande app o un gioco può venire da qualsiasi luogo”. Nella categoria “Migliori app del 2021”, l’azienda ha incluso altre sottocategorie come le migliori app per il divertimento, le necessità quotidiane, la crescita personale, i tablet e altro ancora. La categoria generale dei giochi ha anche sottocategorie come i migliori giochi competitivi, giochi che cambiano il gioco, giochi indie e altro ancora.

Google ha nominato BitClass la “migliore app” del 2021 su Google Play. Offre una vasta gamma di “corsi gratuiti in tutte le categorie, dalla cucina e la danza alla musica, finanza personale e teatro”. D’altra parte, Clubhouse è stata nominata dagli utenti la migliore app dell’anno, che ha debuttato sull’ecosistema Android a maggio. Nella categoria Giochi generali, Battlegrounds Mobile India (BGMI), sviluppato da Krafton, ha vinto il premio Best Game of the Year in India, mentre Garena Free Fire MAX è stato nominato dagli utenti. Nel frattempo, ecco l’elenco completo dei vincitori:

Le migliori app del 2021

La migliore app per il divertimento: FrontRow

Impara a cantare, musica, rap, commedia e altro ancora.

Club: l’application audio sociale

Sortizy – Ricette, pianificatore di pasti e liste della spesa

Sarva – Yoga e meditazione

Guardie Truecaller

Le migliori app per lo sviluppo personale

Bitclass: impara qualsiasi cosa. Abitare. insieme !

EMBIBE: Applicazione ai risultati di apprendimento

Evoluzione della salute mentale: meditazioni, autoguarigione e terapia cognitivo-comportamentale

Le migliori gemme nascoste

Brains Jumping – Parla e sentiti meglio

Impara la gestione del prodotto e le abilità di marketing @ FWD

Scopri il primo podcast Moonbeam

Le migliori app per il bene

Evergreen Club – Salute, fitness, tempo libero e apprendimento

Sii: il tuo amico del cervello

Speechify – Sintesi vocale

Le migliori app per tablet

Houzz – Progettazione e ristrutturazione della casa

tela

Concetti: Disegna, annota, disegna

Le migliori app indossabili

Il mio compagno di fitness

calma

Ciclo del sonno: analisi sonno-veglia intelligente

I migliori giochi del 2021 in India

I migliori giochi competitivi

Estremità mobile del campo di battaglia

Guerra degli Evocatori: I Centauri Perduti

Marvel Future Revolution

pokemon uniti

Sospetti: palazzo misterioso

I migliori cambi di gioco

JanKenUP!

Unmaze – La leggenda dell’ombra e della luce

giogo re[in]occhiello

Lacrime di Themis

I migliori giochi indie

Delizia: il viaggio di ritorno

caccia

il mio amico pedro

Ronin: L’ultimo Samurai

uccelli da soli

Mellor riprende e suona

Cats in Time – Rompicapo rilassante

Bandicoot Crash: in fuga!