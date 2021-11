Didier Drogba si rivolge a Lukaku durante il Pallone d’Oro: “Rom, sei uno dei migliori attaccanti del mondo”

Romelu Lukaku non si aspettava elogi dal suo idolo, Didier Drogba.

I giocatori del Chelsea sono stati nominati Club of the Year e hanno reagito a distanza. In effetti, i londinesi non si sono recati a Parigi a causa della pandemia.

Quando Drogba ha detto ai residenti di Stamford Bridge di aver vinto questo premio collettivo, non ha dimenticato di dire qualche parola a Big Rom’.

“Romelo, che chiamo regolarmente mio ‘figlio’, ‘Piccolo Lukaku’, sono felice di vederti. Spero che tu sia stato spesso con noi. Rom, sei uno dei migliori attaccanti del mondo oggi. Tu gioca per la Squadra dell’Anno. Viene con un po’ di pressione. Ci sono molti buoni giocatori là fuori, ma penso che continuerai ad affrontare questa sfida”, il capocannoniere dei Red Devils.

Cosa ha fatto sorridere Romelu Lukaku. “Sono molto felice di far parte di questo club, che mi ha dato l’opportunità, all’età di 18 anni, di realizzare un sogno. Sono qui per continuare a migliorare giorno dopo giorno. È un grande onore essere nominato. Con tanti bravi giocatori. Questi sono anche i giocatori che mi spingono ogni giorno. Per cercare di essere il migliore e alzare il mio livello “, ha risposto il giocatore che si è allenato all’RSC Anderlecht.