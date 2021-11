Formula 1 | Honda teme i segreti di fine stagione alla Mercedes

Red Bull, Honda e Max Verstappen sono determinati a vincere il Campionato del Mondo 2021.

Max Verstappen ha una RB16B che sembra meno competitiva della Mercedes F1 W12 a fine stagione ma ha 8 punti con due gare da disputare.

È lui che ha ottenuto la prima partita dall’Arabia Saudita, in caso di un risultato molto negativo o del ritiro di Lewis Hamilton.

Ma la tensione si fa sentire dal campo Honda, che si sta ufficialmente ritirando dalla Formula 1 e vede in dubbio i titoli 2021 dopo le recenti prestazioni della Mercedes.

Il CEO di Honda Masashi Yamamoto la pensa così “Mercedes ha apportato una serie di miglioramenti invisibili alla propria auto”.

“La Mercedes potrebbe avere dei segreti, ma devono solo finire le restanti due gare se mantengono lo slancio”.

“E’ complicato e teso: siamo ancora avanti in termini di punti per il campionato piloti, ma non credo che siamo avvantaggiati”.

Ammette che “la situazione è critica e la tensione è in aumento”. “Ecco perché vogliamo fare di tutto per rendere queste ultime due gare il più buone possibile da parte nostra. La Red Bull sa quanto vogliamo questi titoli e viceversa. Ci piegheremo all’indietro per cambiare direzione. Prestazioni attuali”.