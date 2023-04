Spaventata per questa mamma, scopre una foto di suo figlio appesa su Airbnb durante la sua vacanza sulla neve (Foto)

Jenny, suo marito e i suoi figli si sono recati in Svezia per sciare. All’arrivo al loro Airbnb, la famiglia stava per sedersi a cena quando hanno scoperto il dipinto raccapricciante: “Mia figlia mi ha detto, mamma, c’è una foto di Barney sul muro”, ricorda Jenny. Quando la madre di famiglia si è voltata per vedere la foto, ha notato il volto di suo figlio. In realtà era l’opera “Fiori nel prato” del pittore svedese Carl Larsson. Interpreta una bambina ma la somiglianza con Barney, il figlio di 7 anni di Jenny, è inquietante.

“rumore terrificante” Fortunatamente i genitori non hanno avuto troppa paura di questa coincidenza: “Anche se l’alloggio è molto vecchio e il pavimento è rumoroso”. Solo più tardi la paura ha cominciato a montare: «Nella notte sono stata svegliata da un terrificante rumore di carta, come se qualcuno sfogliasse le pagine di un libro, o una pila di fogli», attesta la madre in Columns. Lo Specchio Quotidiano. “Fortunatamente siamo sopravvissuti”, aggiunge.