Dì addio alla giacca di jeans, ecco le tendenze di mezza stagione che indosseremo quest’estate e autunno 2024

IL giacca di jeansSebbene sia ancora nella lista degli elementi essenziali della moda, non è più l’unica opzione da considerare per una transizione graduale verso le giornate più calde prima dell’estate.

Nonostante il suo status senza tempo, quest’ultimo si ritrova soppiantato dai principali concorrenti. Sono gli stili di giacca perfetti per Mercoledì stagione Che continueremo a portare Fino all’inizio dell’anno accademico 2024.

Giacca Safari, una giacca di mezza stagione di tendenza per la primavera-estate 2024

Mentre il Tendenze di moda L’estate inizia a prendere forma ed è tempo che la giacca safari ritorni alla ribalta. Sotto i riflettori, questa giacca, impreziosita dai più grandi stilisti, ha guadagnato una grande popolarità, come testimonia il numero record di ricerche su Google per le parole chiave “ Giacca safari da donna «Negli ultimi trenta giorni, come hai visto. Sembra che questa storica giacca non abbia ancora detto la sua ultima parola.

È stato introdotto per la prima volta dal signor Yves Saint Laurent durante il suo mandato Sfilata 1967La sahariana ebbe un enorme successo l’anno successivo, essendo oggetto di una rivisitazione non limitata alla collezione, poiché disegnata appositamente per un reportage fotografico da La rivista Vogue Francia. In gabardine di cotone il deserto Lo stile tradizionale unisce comfort, praticità e sensualità, grazie alla sua silhouette androgina che mescola e confonde i generi. La giacca safari rimane presa dal guardaroba maschile e ridisegnata dal defunto creatore della Rive Gauche Una perfetta alternativa alla giacca di jeans per la mezza stagione.

Credito immagine: Shutterstock

Bomber, il ritorno delle giacche in pelle che rivaleggiano con la vestibilità perfetta

È stato originariamente inventato nel 1920 da Leslie Leroy Irvin, un paracadutista americano. Bombardiere Fu poi migliorato nel 1927 dall’US Army Laboratory per soddisfare le esigenze di un numero maggiore di piloti. Si distinguerono allora due categorie, ovvero i “bomber Jacket” realizzati in pelle di pecora trapuntata, destinati ai piloti di bombardieri e ai piloti di caccia nel periodo invernale, e i modelli di pelle, cotone o seta che risultavano essere meno coprenti chiamati “piloti”.

Per la mezza stagione, che è l’anello di congiunzione tra la primavera e l’estate, non preoccupatevi della versione calda di questa giacca, perché Un bomber è realizzato in pelle, tela, cotone o nylon È l’opzione migliore da considerare per questa stagione.

Una giacca scamosciata per sopravvivere al clima instabile di maggio

Per sottolineare il fascino di questo intramontabile furto da cowboy, basti sottolineare l’aumento del +60% dei clic di ricerca per le parole chiave”. Giacca in pelle scamosciata » Mi sono registrato questo mese, secondo il mio Google Analytics. Se è chiaro che il suede non sostituirà mai il denim, e viceversa, va riconosciuto che il finto suede (il preferito) si distingue come giacca sartoriale per la mezza stagione. Copertura, ma non eccessiva Questa giacca super morbida è generalmente realizzata in poliestere ed elastan o solo poliestere pelle scamosciata Essendo un tessuto alternativo ideale alla vera pelle scamosciata, è composto da fibre sintetiche.

Credito immagine: Shutterstock

Il cappotto cropped, il nuovo modo di vedere questa storica giacca

Se non si tratta di sostituire il tradizionale trench lungo, che non è stato inventato durante la prima guerra mondiale come suggerisce il nome, non è improbabile che sarebbe preferito Versione abbreviata, periodo di mezza stagione. Sebbene la parola “trench” significhi “trench”, questo cappotto che porta il suo nome è stato progettato dall’inventore britannico Thomas Hancock, che lanciò l’industria della gomma in Inghilterra, e dallo scozzese Charles Macintosh, negli anni ’20 dell’Ottocento, all’inizio del 1800 giorni, il trench era realizzato in cotone elasticizzato. Nel 1853, John Emary, un sarto gentiluomo di Mayfair, ne modernizzò il look, prima che il trench cadesse nelle mani del celebre Thomas Burberry, che ne fece la sua firma. Da allora il trench è stato oggetto di numerose rivisitazioni. La prova di ciò è l’emersione, o meglio il ritorno Corte di trincea.

Pratico e senza tempo come il modello originale, il Fosso del raccolto Ha guadagnato popolarità nell’ottobre 2023, poiché è stato indossato nientemeno che da Hailey Bieber. L’imprenditrice e fondatrice di Rhode, famosa per essere una trendsetter, ha suscitato scalpore sui social network apparendo in un modello corto disegnato da Balenciaga. Per anticipare l’inizio dell’anno scolastico 2024, dovresti iniziare già da ora a dotarti di quel maglione di mezza stagione che pagherai indossandolo adesso.

Come scegliere la giacca giusta in base alla propria corporatura?

Se non sei sicuro con quale tendenza sostituire la tua giacca di jeans, considera una buona idea indossarla Morfologia. E per una buona ragione, non tutti gli stili di giacca promuovono silhouette un po’ diverse, come dimostra l’esempio della giacca con cintura, che è più adatta alle donne con una vita evidente che a quelle senza (la forma in H). Per mettere in risalto la tua personalità come merita, ecco i miei consigli che ti aiuteranno a trovarla Giacca di mezza stagione Si adatta perfettamente alla forma del tuo corpo, se è quello che vuoi.

Morfologia a forma di A : I fianchi e le cosce sono più larghi delle spalle. La giacca che si adatta alla tua figura, secondo me, è quella che la slancia e ridona equilibrio alla parte superiore e inferiore del corpo. Scegli giacche dritte o leggermente più lunghe, che non diano l’impressione di gonfiare i fianchi.

Morfologia a V: A differenza della forma del corpo ad A, i fianchi sono più stretti delle spalle. Per mettere in risalto le tue doti di fronte a una giacca di jeans, preferisci le giacche oversize o quelle che si allargano gradualmente, ma evita le giacche dotate di spalline, poiché questa costruzione non farà altro che mettere in risalto le tue spalle ben sviluppate.

Morfologia a forma di H: È caratterizzato da fianchi e spalle perfettamente allineati, ma non presenta una vita evidente. In alternativa alla giacca di jeans, ti consiglio di scegliere giacche ampie o giacche corte che non si fermino sopra o all’altezza della vita, in modo che non risaltino maggiormente.

Conformazioni 8 e X: Per entrambi, le spalle e i fianchi sono allineati e la vita è definita. Per differenziarli, sappi che la figura a 8 è più snella e può funzionare anche con donne con forme come Ahsley Graham e Monica Bellucci, a differenza della figura a X che è più rivolta alle donne più piccole. Entrambi sono noti per essere i tipi di corpo più tonici e facili da indossare, silhouette 8 e

Se sei rotonda e vuoi mettere in risalto le tue curve generose, ti consiglio di abbandonare le giacche oversize o multitasche (stile cargo) che appesantiscono la silhouette. Puntate invece su giacche dal taglio dritto e dalle pieghe fluide. Tienilo presente La morfologia O è assente, poiché abbiamo necessariamente spalle più strette dei fianchi o sullo stesso allineamento, nonché una vita evidente o meno. se io fossi succulentoa cui appartieni necessariamente Morfologia I sopra citati: A, V, H o 8.