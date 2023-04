Disagio in TPMP: gli spettatori sono sfidati da una sequenza “finta”.

Una sequenza improbabile si è verificata al TPMP, questo giovedì 13 aprile. Baba abituato a scontri e sequenze scomode, lo show di Baba ci ha sorpreso ancora una volta con il tipico momento da reality.

Volendo riprendere il celebre sipario del programma “C’è solo l’importante verità”, popolare nei primi anni 2000, Cyril Hannon ha chiamato in discordia i due “fratelli gemelli” per cercare di riconciliarli.

I fratelli Yannis e Wissam compaiono di fronte alla troupe di Hanouneh e lui spiega che litigano da molto tempo. Non si sono visti per due anni. Così Yannis è venuto fin da Marsiglia per chiedere scusa al fratello, sperando di aprire il “famoso sipario”.

Ma Wissam, un po’ commosso dalle parole del fratello, decise di non vederlo. Tuttavia, lo stesso Yannis non è soddisfatto di questa risposta e attraversa il sipario da solo. Poi la sequenza diventa una goffa parodia da reality, ve la facciamo assaggiare.

Se la sequenza è al livello del problema, ci si interroga ancora sulla validità dello scambio. Dopo i tanti dubbi dei netizen, Cyril Hanouna ha deciso di ripristinare la “verità” su Twitter. Mentre molto probabilmente si conosceva gradualmente.

Un’altra prova di un buon trucco, una foto sui social network del giovane Yannis. Appare con suo “fratello”, con il quale sarebbe stato in disaccordo per due anni, al casting. Un altro fallimento nell’offerta di Baba.