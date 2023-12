Zero Motorcycles estende gratuitamente la garanzia delle sue moto elettriche a 5 anni

Il produttore di motociclette elettriche Zero Motorcycles sta spingendo in modo aggressivo il periodo di garanzia per i suoi gruppi. Le moto del marchio americano erano precedentemente garantite per 2 anni, e beneficeranno di 5 anni di copertura a partire dal 2024.

Il produttore californiano Zero Motorcycles ha approfittato del salone EICMA di Milano per presentare quella che costituirà l’intera gamma di moto elettriche per il 2024. Il programma di questo modello vintage promette di essere occupato da una Zero S capace di raggiungere 248 km di autonomia, una Zero SE che accelererà a 150 km/h o anche una gamma Zero DS completamente rinnovata.



Il marchio si è fatto un nome anche vincendo il Trofeo Maudes dove sette piloti si sono alternati al volante di una coppia di Zero DSR/X per percorrere quasi 1.700 chilometri. Un viaggio durante il quale le moto elettriche del marchio incontreranno temperature abbastanza basse, fino a -6°C, neve e persino ghiaccio.

Le moto elettriche Zero Motorcycles sono quindi solide e il marchio intende annunciarlo rivedendo la sua politica di garanzia. Fino ad ora, erano garantiti per 2 anni in Francia, e ora beneficeranno di un’ulteriore estensione di garanzia di 3 anni per coprire un totale di 5 anni – l’estensione sarà trasferibile anche in caso di rivendita della moto.

Questa estensione viene effettuata senza costi aggiuntivi, non ha limiti di chilometraggio e sarà valida “Dal 2024 i modelli vengono ordinati e consegnati nella rete europea”.. Questo ampliamento è il risultato della collaborazione con Real Garant Zurigo, specializzato nella copertura di veicoli nuovi. “È un grande onore per Zero Motorcycles collaborare con un partner fidato e rispettato come Real Garant Zurich per offrire ai nostri clienti un’estensione di garanzia di cinque anni. Questa estensione riflette davvero la fiducia che abbiamo nella qualità e nell’affidabilità delle nostre motociclette.”conferma Umberto Uccelli, Vice Presidente e Direttore Generale di Zero Motorcycles in Europa.