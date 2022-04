Desormais di mele catégorisée comme impresa « Titan »

Apple rejoint d’autres géants ques que Microsoft, Amazon o encore Netflix.

Chaque année, le Time Magazine pubblica toute une série de classiments concernent des personnalités o des enterprise. Personnalités ou entreprises les plus influentes de l’année ou encore la personnalité de l’année, le Time récompense tous les ans ceux qui ont marqué les douze derniers mois, que ce soit au moyen d’actions de cliur du congestrè ou d’innovations sociales o technologiques.

Le 30 mars dernier, le magazine américain a publié son classment des 100 entreprises les plus influentes de 2022. Et pour la toute première fois, Apple fut reprise comme enterprise “Titan”. La seconda categoria la più importante, après les “Pionnières”. D’autres géants sont ripris dans les Titans, come Meta, Microsoft o Disney, mais égallement Pfizer et la NFL.

Le travail d’Apple pour la vie privée

La raison qui a permis à Apple d’être classée Titan cette année est liée à ses sforzi consentis en matère de rispetto de la vie privée de ses utilisateurs. “L’année dernière, Apple et son PDG, Tim Cook, ont pris la décision capitale de permettre aux utilisateurs d’empêcher les sociétés de publicité de suivre leur utilizzazione delle applicazioni, una tecnica utiliséebleage pour le publicitaire (App Tracking Transparency, NDLR.)“, preciso le Time.

“Apple a présenté ce changement comme une victoire pour la vie privée des utilisateurs – et les utilisateurs semblent être d’accord, puisque la plupart d’entre eux ont choisi de ne pas le faire. De nombreux militants anti-surveillance ont salué cette evolution […].”

D’autre part, le Time fait remarquer que cette fonctionnalité d’Apple a porté préjudice à d’autres géants du secteur, come Meta et Snap, et que cela leur aurait coûté 10 miliardi di dollari.

L’année passée, Apple était reprise dans la catégorie des entreprises “Leaders”, un cran en-dessous de Titan. Le Time mettait alors largement en avant la croissance record et les résultats trimestriels records de la Pomme en pleine pandémie de covid.

