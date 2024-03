Un ritorno trionfante che vi entusiasmerà!

Qualche settimana fa, una scoperta sorprendente ha scosso la comunità dei giocatori: Assassin's Creed Black Flag, il vero gioco di pirati di Ubisoft, è riemerso dopo 10 anni della sua esistenza! Sì, hai sentito bene, non si tratta del teschio e delle ossa, si tratta del famoso titolo di Assassin's Creed.

Dopo anni di attesa per un gioco pirata valido, i fan si sono rivolti a Skull and Bones, la tanto attesa nuova licenza. Purtroppo, una volta che il gioco è stato nelle loro mani, la delusione è stata enorme. Le vendite furono deludenti, non superarono nemmeno il milione di copie vendute al momento della sua uscita. Secondo Insider Gaming, sono stati contati solo 850.000 giocatori di Skull and Bones, compresi quelli che hanno testato la prova gratuita. Un amaro fallimento di cui ha beneficiato Assassin's Creed Black Flag.

Il giorno dell'uscita di Skull and Bones si verificò uno strano fenomeno: Assassin's Creed Black Flag vide un enorme aumento di popolarità su Steam. Con circa 3.226 giocatori simultanei, questo classico Ubisoft ha catturato l'attenzione dei fan. Sembra che il nuovo gioco pirata non sia riuscito a convincere, spingendo i giocatori a tornare a questo titolo iconico.

L'improvvisa popolarità di Assassin's Creed Black Flag è in parte dovuta alla sua associazione con Skull and Bones. Originariamente concepito come un semplice gioco DLC per la serie Assassin's Creed, il gioco si è evoluto in un'esperienza MMO a tutti gli effetti, diventando infine Skull and Bones. Gli sviluppatori, con le loro precedenti esperienze, hanno incontrato difficoltà in questo nuovo progetto, che hanno portato agli attuali problemi di sviluppo.

È possibile che la riscoperta di Assassin's Creed Black Flag continui in futuro, dato che è stato menzionato un potenziale remake del gioco. Qualcosa da tenere d'occhio per tutti gli appassionati di pirateria e avventure in alto mare!