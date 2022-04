WhatsApp a cessé de fonctionner su 19 smartphone, non plusieurs iPhone

WhatsApp ne functionne plus su alcuni smartphone.

Suite à une mise à jour des règles de confidenzialité, WhatsApp ha incontrato alcuni smartphone che funzionano in sous d’anciennes versioni di Android e iOS. Ainsi, alcuni smartphone ne supportano più l’applicazione depuis le 31 mars.

Sur quels systèmes d’exploitation ?

Su Android, l’application de messagerie ne fonctionne plus sur les smartphones avec un système d’exploitation antérieur au 4.1, qui date de 2012.

Per gli utenti dell’iPhone, ce sont le versioni antérieures di iOS 10 qui sont concernées. Mais pour iOS, le cas est un peu plus particulier. Ad esempio, la versione iOS 12 è compatibile con l’iPhone 5S nel 2013. En clair, pour determinati iPhone, il suffira de télécharger et de mettre à jour iOS con la versione dernière du système d’exploitation pour retrouver l’accès à WhatsApp.

Vérifier son système d’exploitation

Su iPhone, la procedura di verifica della versione del sistema di sfruttamento è relativamente semplice. Il suffit de se rendre dans “Paramètres”, può essere “Général”. Il menu “Informazioni” viene visualizzato in bagno con i dettagli sulla versione del sistema.

Du côté des utilisateurs Android, chemin change légèrement en fonction du modèle. Mais, théoriquement, il faut d’abord aller dans les “Paramètres” o “Configuration”, puis sélectionner la sezione “À propos du téléphone”. Après avoir cliqué sur “Informations sur le logiciel”, un menu indique la versione Android de l’appareil.

La lista completa dei bannis

Voci la lista completa di 19 smartphone qui ont perdu l’accès à l’application depuis le 31 mars :

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy XCover 2

Samsung Galaxy Core

LG Lucido 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II doppio

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

LG Optimus L3 II Dual E435

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Sony Xperia M

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

