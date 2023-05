Delhaize: Come continua ad essere espressa la protesta?

Sebbene tutti i supermercati integrati abbiano riaperto, alcuni dipendenti sono ancora colpiti e contrari al piano di franchising del management. Nei prossimi giorni sono previste azioni non in negozio.

UNDove sono i 128 supermercati autogestiti di Lion ei loro 9.200 dipendenti, due mesi (cioè 9 settimane) dopo che la direzione ha annunciato che questi negozi ei loro dipendenti sarebbero stati assegnati a filiali indipendenti? A prima vista, tutto sembra essere tornato alla normalità. Tutte le filiali accolgono i propri clienti come di consueto. O quasi… “Tra il personale ci sono alcuni pazienti in più rispetto al solito. E più scioperanti ma questa è l’eccezione”, dice Roel DeKilver, direttore della comunicazione di Delhaize. Anche il negozio Prince de Liège, che era chiuso per affari, riaprirà questo giovedì.



