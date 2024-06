Thomas Carmöy, quarto in classifica agli Europei di Roma: “È una medaglia di cioccolato ma ringrazio Tia per avermi ridato fiducia”

Due anni dopo essere arrivato quinto nella finale europea di Monaco (con una distanza di 2,23 metri), Thomas Karmoy ha fatto un ulteriore passo avanti martedì a Roma, finendo quarto con una distanza di 2,26 metri.

In una gara caratterizzata da un’atmosfera eccezionale e alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Carollo ha percorso una distanza di 2,17 metri al primo tentativo, prima di tentare due volte di superare i 2,22 metri.

Lo Carollo ha superato un’importante barriera a 2,26 metri. ©STI

Al suo secondo tentativo, ha superato nuovamente i 2,26 m, spingendosi al quarto posto dietro agli ucraini Doroshchuk e Lavsky, nonché al campione locale e futuro vincitore Gianmarco Tamperi (2,37 m). Basta rallegrarsi e allentare un po’ di pressione!

“Sapevamo che Tampere avrebbe portato gente ed è stato fantastico saltare in questa atmosfera e in condizioni perfette.”«Note di Carmoy.

Agli Europei di atletica leggera, Thomas Karmoy torna fiducioso sulle sue qualità: “In finale non sarà Tampere contro gli altri”

Dopo aver migliorato di un centimetro la sua migliore prestazione del 2024, il 24enne saltatore belga ha raggiunto un’altezza di 2,29 metri, il suo record personale. Sfortunatamente, tre fallimenti hanno posto fine ai suoi vari tentativi in ​​questa barra che avrebbe potuto portarlo sul podio.

“Eccola, è una medaglia di cioccolato, la morderò e continuerò ad andare avanti.”“, afferma l’atleta allenata da Tia Helibut. “Speriamo sempre per il meglio, è sempre brutto, ma preferirei finire quarto in Europa piuttosto che ottavo, e sono felice e sollevato di trovare questo livello, questa atmosfera, questo stadio”.

Tia Hellebout, l’allenatore di Thomas Karmoy.

L’unica cosa di cui Henoyer si è pentito è stato di non aver seguito le istruzioni del suo allenatore durante il suo ultimo tentativo a 2,29 metri.

Nawras So che la prossima volta dovrò ascoltare Tia…

“Dopo aver visto gli altri fallire, come ultimo saltatore, ho visto che c’era una possibilità di ottenere una medaglia e ho subito caricato l’adrenalina.Tommaso ammette. Ero io a volerlo, avevo buone gambe. In questo modo so che la prossima volta dovrò ascoltare Tia. Ma ricordo anche che il primo tentativo a 2,29 metri era molto vicino. Sapevamo che la medaglia sarebbe stata decisa in questo bar, ma purtroppo oggi non è successo. L’ucraino che è secondo solitamente lo batte e questo mi dà speranza”.

Thomas Carmöy vuole tornare in forma migliore agli Europei di Roma: “C’è un modo per fare qualcosa molto bene”

Facendo un passo indietro, l’atleta della RCABW sottolinea anche che la sua stagione si sta sviluppando nuovamente in modo positivo.

Ha aggiunto: “Sei mesi fa non sapevamo dove stavamo andando. Gli infortuni dell’inverno hanno rallentato i nostri movimenti, ma stanno tornando”.positivo-t-il. Dopo la gara Tia si è congratulata con me, era felice e lo ero anch’io. La ringrazio per avermi dato fiducia attraverso piccoli gesti e parole di incoraggiamento. In gara si parla un po’ meno ma lei ha sempre la parola giusta. Ora torneremo ad allenarci e continueremo a lavorare per i Giochi. E se dobbiamo andare oltre i 2,29 metri, potrebbe anche essere a Parigi!