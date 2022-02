Dante Vanzeir osé jusqu’à 8 matchs de suspension suite à son coup de poing donné à Valentine Ozornwafor

Dante Vanzeir va encore faire parler de lui pendant plusieurs jours. L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise devrait manquer plusieurs corrisponde a avec son club suite à son esclusione face à Charleroi. Le joueur de 23 ans a donné volontairement un colpo di scena a Valentine Ozornwafor, joueur de Charleroi, lors de la rencontre de ce samedi 19 février. Dante Vanzeir pourrait manquer entre quatre et huit matchs selon the tableau indicatif des sanzioni pour le football professionnel realsé par l’Union Belge.

Sur ce tableau indicatif, on peut lire que pour un coup de poing donné, le joueur risque quatre rencontres de suspension en “proposition transactionnelle” ainsi qu’une amende de 4.000 €. La decisione in séance peut être cependant plus lourde : entre deux et huit partite di sospensione e une amende 1.000 € par partita de sospensione. Dans un premier temps, les Unionistes devront dire s’ils accetta la sospensione di quatre partite pour leur attaquant vedette. Ce dernier raterait donc les rencontres face à Eupen, Courtrai, l’OHL et Ostende.

L’Union Saint-Gilloise peut égale contester la decisione et plaider sa causa auprès de l’Union Belge. Dans ce cas, la santion pourrait être dès lors alourdie, passant de quatre matchs de suspension à huit matchs. L’Union ajute égallement que la santion pourrait être plus Lourd que huit corrisponde. En cas de circonstances aggravantes (pe le fait que l’adversaire a été gravement blessé) il ya moyen de dévier de la fourchette et una sospensione de date à date (= più que 8 partite di sospensione) peut être infligée. Avec une suspension de plus huit matchs, l’Union Saint-Gilloise reverrait Dante Vanzeir seulement après la phase classique.