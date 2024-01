Il Club Brugge rifiuta un'offerta da 15 milioni di euro

Tajon Buchanan lascerà la Premier League nei prossimi giorni per firmare per l'Inter. Le trattative tra Milan e Bruges hanno portato ad un accordo di trasferimento del valore di 7 milioni di euro.

Oltre alla trattativa per il canadese, il Club Brugge ha ricevuto un'ottima offerta per un altro giocatore nella propria rosa.

La squadra guidata da Ronny Deila ha ricevuto un'offerta da 15 milioni di euro per il proprio giocatore Rafael Onyedika. Il centrocampista, che inizia la sua seconda stagione nella Jupiler Pro League, sta impressionando e attirando quindi molte richieste. La prima offerta ufficiale arriva dal Galatasaray che propone un prestito di riscatto da 3 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Borouge non vuole vendere

Il Club Brugge non intende vendere il proprio giocatore, che quest'inverno parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. Ricordiamo che il Brugge ha pagato 9,5 milioni di euro per firmare Onyedika in Belgio. In precedenza ha giocato per le squadre danesi Midtjylland e Fredericia. Il suo valore è stimato in 8 milioni di euro, secondo il sito Transfermarkt, ed è sotto contratto fino alla metà del 2027.