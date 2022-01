David Goffin è stato eliminato al primo turno agli Australian Open

David Goffin, il primo atleta del Grande Slam della stagione, è stato eliminato al primo turno degli Australian Open e il britannico Daniel Evans, 31 anni, ha perso martedì a Melbourne contro il numero 24 del mondo. Il 31enne e numero 45 del mondo, perso in 3 set (6-4, 6-3, 6-0) e 1h48 di gioco, una nuova pessima prestazione per il numero 1 belga dopo un inizio complicato stagione segnata da un nuovo allerta al ginocchio lo ha costretto al ritiro a Sydney la scorsa settimana.

Il primo set, giocato fino al match 10, ha visto Rocourt perdere il braccio destro di fronte a lui nel peggiore dei casi. Anche se fino ad allora non ha ceduto alcun set point, lo ha mandato a eliminazione diretta (6-4).

Le cose non sono migliorate nel secondo set e Goffin ha immediatamente rinunciato al suo stallo contro il britannico medio. Pensavamo che il belga N.1 fosse tornato in gioco dopo aver ricevuto il servizio di Evans (4-3) per la prima volta, ma Goffin ha visto il britannico recuperare il vantaggio di due passi prima di chiudere il set (6-3).

Goffin, visibilmente licenziato, con la faccia chiusa o con la spugna alla fine del terzo set, ha visto il suo campionato finire 6-0. Con 36 errori non forzati, contro i soli 12 del suo avversario, il monegasco era troppo irregolare per vincere.

Questo è stato il 36° torneo del Grande Slam di David Goffin, il nono Australian Open in cui ha ottenuto ancora il suo miglior risultato nei quarti di finale nel 2017. Era già stato eliminato al primo turno a Melbourne due volte, alla sua prima apparizione nel 2013 e l’anno scorso .

Con l’eliminazione di Goffin, nel torneo maschile non sono rimasti davvero più belgi. D’altra parte, nelle ragazze, Elisa Mertens Qualificato per il secondo turno. Mercoledì Marina Zaniewska e Alison van Uytvanck cercheranno di passare al terzo round del Gran Premio d’Australia.