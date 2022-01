Lozano batte Napoli vs Bologna / Serie A / J22 / Bologna – Napoli (0-2) / SOFOOT.com

Bologna-Napoli 0-2

Stivali: Lozano (20 .)e e 47e) per i napoletani

In viaggio verso Renato Dallara per affrontare il Bologna, lunedì sera il Napoli non avrebbe dovuto faticare a vincere (0-2).

Senza essere messo in pericolo dai timidi blu rossoFin dall’inizio della partita i napoletani hanno fatto parlare la polvere da sparo. Hirving Lozano ha approfittato di un duro compito di Elif Elmas sulla sinistra e di un servizio superbo nella parte posteriore, e ha aperto le marcature con un piede piatto in area di rigore e ha sparato. (0-1, 20e).



Scenario riprodotto quasi identico al rientro dagli spogliatoi. Appena sull’erba, gli uomini di Luciano Spalletti hanno effettivamente accelerato, dando a Fabian Ruiz il tempo di tirare il filo e di liberare il respiro di Lozano, arrivato ad eliminare Łukasz Skorupski con un gancio delicato prima di spingere il cuoio verso il basso (0-2, 47e). Nulla, invece, su cui rimuginare, se non la vivacissima ripresa di Diego Falcinelli all’ingresso in superficie (75e) e una punizione di Matthias Svanberg, che ha infranto solo il palo sinistro di Alex Merritt (90 .).e+3).

Un successo convincente, che ha permesso al Napoli di tornare sul podio (46 punti), due unità dietro la seconda, il Milan, e quattro dietro la capolista Inter. Attraente ad inizio stagione, il Bologna torna in classifica scivolando al 13° posto.

Bologna (3-1-4-2): Skorupski – CHE, ROSA, SUMORO – VIOLA (Dominguez, 52e) – Svanberg, Soriano (Vignato, 67e), succhiotto (Pyyhtiä, 72e), de Silvestri – Sanson (Skov Olsen, 52e), Arnautovic (Valcinelli, 52e). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Merito-Rahmani, Juan Jesus, Rui-Ruiz (Ghulam, 86e), Lobotka-Lozano (Politano, 71e) Zelensky (Dim, 80e), diamanti (Petagna, 86)e) – Mertens (Osimene, 71e). Allenatore: Luciano Spalletti.