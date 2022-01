Verso un nuovo protocollo Corona nel campionato professionistico: nessun rinvio degli ordini di acquisto e la Sketch Cup sarà accettata!

La variante Omicron è arrivata in Pro League questo fine settimana. Così Zulte-Ostend è stato rinviato mentre Mechelen si è ritirato contro l’OHL. Perché questo diverso trattamento preferenziale? In effetti, Malinoa ha avuto un problema con il portiere. Gaetan Cook, il campione in carica, e Maxime Winsens, il suo sostituto, erano già stati contagiati dal coronavirus. Quindi i leader hanno pensato che questo sarebbe bastato per rimandare l’incontro.

Problema: Maxime Wenssens è iscritto alla squadra A e alla squadra B (giocando nel campionato U-21). Ciò ha spinto la Lega Professionisti a rifiutarsi di posticipare l’incontro a causa dei suoi regolamenti. L’organo di governo del calcio belga non fa eccezioni.

Una situazione divertente che ha spinto la Professional League a rivedere le sue regole sulla segnalazione di Corona, secondo Het Nieuwsblad. Il Consiglio di Amministrazione si è riunito ed è stata elaborata una proposta che è stata poi approvata in un’assemblea generale pomeridiana. La nuova regola è la seguente: non importa se il portiere è nella squadra A o B purché uno dei portieri infortunati abbia più minuti o fosse in porta nell’ultima partita.

Questo vale anche per i giocatori. In altre parole, le squadre A o B non saranno più distinte, quindi i club avranno più facilità a trovare sette oggetti infetti da covid. Il numero da richiedere per posticipare la riunione. Sebbene i giocatori in campo debbano aver giocato almeno il 30% del tempo di gioco per essere “eleggibili”.

Si applicheranno altre regole

Avendo già lasciato tre punti sul tappeto verde, Micklin sta ancora aspettando. Quando sarà ufficialmente implementato questo nuovo protocollo? Secondo i nostri colleghi, la McLean potrà posticipare il suo incontro di mercoledì contro il Genk. Le regole devono ancora essere accettate dal Consiglio supremo della Federcalcio belga, il che è una formalità. Provvisoriamente, il nuovo protocollo COVID dovrebbe essere accettato questo martedì.

Durante questo consiglio di amministrazione, appariranno altre regole. E non ultimo: dalla 33a giornata, la Lega Professionisti non tollererà alcun rinvio. Che sia per la Croky Cup o per i PO, un club che ha decimato tutta la sua forza lavoro a causa di Corona dovrà quindi giocare fuori dalla porta o dalla finestra.

L’assemblea generale straordinaria della Lega Pro, con tutti i club professionistici, questo martedì pomeriggio deciderà le varie proposte. 2/3 devono accettare le nuove regole per accettare le varie modifiche.

La decisione ufficiale dovrebbe arrivare oggi pomeriggio o domani.