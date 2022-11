Elon Musk annuncia un abbonamento da $ 8 al mese per sostenere il suo account Twitter

Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha annunciato in un tweet martedì l’imminente lancio di un abbonamento da $ 8 al mese per gli utenti che desiderano avere i propri account verificati come autentici e meno pubblicizzati.

L’attuale sistema dei signori e dei contadini di Twitter su chi ha o meno un segno di spunta blu è una stronzata. Il potere delle persone! Blu per $ 8 al mese. – Elon Musk 1 novembre 2022

Il social network offre un abbonamento alle funzionalità a pagamento dallo scorso anno, ma il CEO vuole un nuovo programma, più costoso e più ampiamente adottato che diversificherà le fonti di guadagno della piattaforma.

“L’attuale sistema di signori e contadini, con quelli con il segno di spunta blu e quelli senza, non ha senso. Potere al popolo! Blu per $ 8 al mese”, ha detto il capo di Tesla. Giovedì.

Quindi ha in programma di integrare Twitter Blue – un abbonamento di $ 5 al mese per modalità di lettura e strumenti di modifica più convenienti – e la possibilità di verificare e autenticare la propria identità su account idonei.

Attualmente, solo alcuni profili possono richiedere l’autenticità dell’icona di spunta blu, inclusi governi, aziende, media, personaggi politici, culturali, sportivi, ecc. Possono perdere il badge se non rispettano le regole dello statuto.

A partire da venerdì, Elon Musk ha chiesto agli ingegneri di lavorare instancabilmente su questa revisione del sistema. Ha detto che gli abbonati avranno altri vantaggi: i loro tweet appariranno in priorità, potranno pubblicare video e messaggi audio più lunghi e saranno esposti a “metà degli annunci”.

Il prezzo dell’abbonamento verrà modificato in base al paese.