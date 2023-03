Ha strappato la mia recinzione e mi ha chiesto di pagare 3.000 euro per la sua nuova recinzione.

Per la privacy, una barriera a volte può essere una buona soluzione, a patto che tu abbia i mezzi per sopportarla. Questo è davvero il problema di questa famiglia inglese.

Così Jack va a cercare Mary per offrirle un bel recinto per separare i loro giardini, ma costa 3.000 euro. Marie non ha i mezzi per pagarla… ma Jacques non ne vuole sapere niente e decide di mettere da parte questa cultura e pretendere 3.000 euro di spese dal suo vicino.

È “inorridita e scioccata” per avergli chiesto espressamente di non farlo. Sostiene di essere stata consultata sui costi sostenuti (3.000 euro), ma ha rifiutato l’offerta perché non aveva i soldi necessari.

Mary spiega su una piattaforma online trasmessa dal Mirror: “Una nuova casa è stata costruita due anni fa alla fine del nostro giardino, sul terreno di una casa molto più grande. Il proprietario ha costruito lì una terribile villa nello stile di un ‘calcio casa”. L’anno scorso, i nostri vicini erano d’accordo con lui 50/50. 50 sulla costruzione di una recinzione. È venuto a trovarci lo scorso fine settimana per chiederci se avremmo accettato di investire ugualmente per costruire una recinzione adiacente al nostro vialetto.”

Ci disse che ci sarebbe costato “solo” 3.000 euro. E gli operai erano pronti a farlo lo stesso giorno. Non siamo stati consultati sul tipo di recinzione. Ci ha detto che non poteva mostrarci le bollette perché stava passando attraverso la sua impresa di costruzioni. Abbiamo detto di no, non vogliamo un recinto, non abbiamo 3000 euro da spendere per quello, in più abbiamo già un recinto sul nostro terreno. »

Ma i problemi non finiscono qui! “I suoi operai hanno abbattuto la recinzione dicendo che era dalla loro parte. Sapevano che stavo aspettando che mio marito raccontasse loro di questa siepe e vedessero cosa si poteva fare, ma non hanno aspettato. Sapevano e hanno distrutto tutto prima che arrivasse Sono sbalordito e scioccato.