Lewis Hamilton su Red Bull: “Non ho mai visto una macchina così veloce”

Il messicano ha vinto il Gran Premio dell’Arabia e l’olandese è arrivato secondo dopo essere partito dalla 15esima posizione in griglia. È “l’auto più dominante” che il sette volte campione del mondo abbia visto nella sua carriera.

“Non ho mai visto una macchina così veloce”, ha detto il pilota britannico della Mercedes, che ha chiuso quinto a Jeddah. “Anche la Mercedes è stata veloce nei suoi anni migliori, ma non così veloce come la Red Bull. La differenza con le altre auto è molto grande”, ha detto il 38enne, che ha vinto sei campionati del mondo con la Mercedes tra il 2014 e il 2020.

Hamilton l’ha vissuta in prima persona sul circuito di Jeddah, dove Verstappen è partito dalla 15esima posizione e si è di fatto spostato nella seconda metà della gara. Ha anche superato facilmente Hamilton. “È diventato davvero forte. Non mi sono nemmeno preoccupato di trattenerlo, la differenza di velocità era enorme”, ha ammesso il vincitore di 103 Gran Premi.

Il capo del team Mercedes Toto Wolff ha ammesso che il suo team ha commesso grossi errori durante l’inverno progettando l’auto per la stagione 2023. Ha detto dopo la gara di domenica che il team era al lavoro per costruire una versione migliore che potesse competere con i rossi. toro.

Per quanto riguarda Hamilton, questa macchina migliore non arriverà abbastanza presto. “Non sento alcun legame con questa macchina. Mi preparo al meglio e do il massimo, ma non sento cosa c’è sotto di me. È terribile”.