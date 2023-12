Dalla pista alle stelle: perché il test di Stéphane De Groodt Alpine F1 è stato quasi annullato?

Pochi giorni fa, al Club des V di Bruxelles, abbiamo avuto l’onore di assistere all’unica proiezione belga, aperta a sole una cinquantina di persone, del documentario “Dal cammino alle stelle” che ripercorre l’improbabile prova di Stefan De Grudt al volante di una vettura Alpine F1 della stagione 2021. Unico perché questi meravigliosi “52 minuti” prodotti e diretti dai team di Canal+ probabilmente non verranno mai trasmessi nelle case del nostro Paese. I nostri vicini francesi sono molto fortunati perché il lavoro è grande e influente, che tu sia appassionato di sport motoristici o meno.

Pronto a svelare il lato nascosto di questa incredibile sfida, Stefan de Groodt ha fatto alcune confessioni sui dettagli di questa avventura in azzurro. “Ho potuto stabilire legami con Alpine grazie al mio lavoro nella Coppa Europa A110 due anni fa,” Commenta il nostro ex pilota della Procar diventato un attore ricercato a Parigi. “Scherzando, un giorno dissi a uno dei responsabili del marchio che mi sarebbe piaciuto correre in Formula 1. Nel corso della mia carriera ho scalato tutte le classifiche delle monoposto, fino alla F3000. Non avevo mai guidato una macchina di F1. Tuttavia, ha preso “Il mio intervistatore ha preso sul serio le mie parole! Poco dopo, è tornato da me e mi ha detto che andava bene per me provare una moderna vettura Alpine di F1, a condizione che fossi ‘ seguito da un grande media.'” Ho immediatamente inviato un messaggio al presidente di Canal+ che mi ha risposto. Mi ha subito detto che avevo diritto a vedere un documentario di 52 minuti. “La macchina era appena partita.”.

Un burlone di nome Gachot

Per prepararsi al meglio a questo test, Stefan deve passare per la fabbrica Instone. È qui che le cose sono andate male per lui e il progetto è quasi finito lì. “Non parlavo affatto inglese e gli ingegneri Instone non parlavano francese. Quindi non capivo niente di quello che dicevano e borbottavo semplicemente ‘sì’ ai loro comandi. Inoltre, ero malato nel simulatore e avevo hanno raddoppiato gli incidenti virtuali. Ero accompagnato dal giornalista Julien Vibro e dall’eroe L’ex Jacques Villeneuve e loro erano più a loro agio di me. Gli inglesi hanno accettato di partecipare al test ma a me è stato vietato di sedermi al volante. Alpine A521 del 2021. Gioco finito.

Un test drive riuscito dell’ex Lotus di Raikkonen a Le Castellet non ha cambiato nulla, con i funzionari britannici rimasti inflessibili. Ma come tutte le belle storie, c’è sempre una via d’uscita. “Il mio nome jolly era Bertrand Gachot. Si è scoperto che Bertrand era un ottimo amico di Otmar Szafnauer, che all’epoca era ancora capo della squadra alpina. Chiamò Otmar per controllare l’inglese e lasciarmi guidare. Otmar lo richiamò” il giorno dopo il Gran Premio del Belgio per il 2022. Ha avuto il via libera per me! Ma Bertrand ha dovuto testimoniare e promettere che non avrei fatto niente di stupido nel grande giorno…”

Due giorni dopo il Gran Premio d’Italia 2022, di prima mattina, Stefan si ritrova in un mostro che sviluppa quasi 1000 cavalli! Si è posto l’obiettivo di essere a meno di 10 secondi da Esteban Ocon, presente anche per stabilire il tempo di riferimento. Il segreto del cronometro alla fine sarebbe rimasto intatto, ma de Groedt guidò la sua vettura in condizioni diverse da quelle normanne. “La pista era ancora verde, come si dice in termini. Era molto fresca e aveva pochissimo grip. Inoltre, mi sono stati concessi solo due giri lanciati mentre Julian e Jack ne avevano otto. Ma alla fine, la cosa importante è che ho ho raggiunto la fine del mio sogno, tutto questo.” Sotto gli occhi di Jacky Ickx.

Stefan ha accettato la sfida che si era proposto, e questo è ciò che conta. Ora possiamo solo sperare di vedere il suo casco nero con le frecce più spesso sul circuito nei prossimi anni!

