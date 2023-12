Jan Vertonghen è stato l’ospite dei tempi supplementari e ha parlato del video in cui prendeva in giro Schmeichel: “È brutto per standard”

Extra Time di Canvas insisteva da mesi per essere il suo ospite speciale e Jan Vertonghen (36) ha finito per accettare. Lunedì sera, in occasione della 500esima trasmissione del programma, era presente al punto di ristoro del Puurs, club P3 nella provincia di Anversa. Ecco le sue risposte più interessanti.

Jan Vertonghen è stato ospite nei supplementari. ©VRT

Il suo gol contro il Giappone ai Mondiali del 2018”.Posso dire che volevo segnare, ma devo mantenere la mia credibilità. Quindi lo ammetto: il mio obiettivo era servire Lukaku o Marouane, anche loro nel rettangolo grande. Alla fine la palla è caduta in porta e quello è stato l’inizio della nostra rimonta. Dovevo riscattarmi, perché nello 0-1 del Giappone ero vuoto. Ma non mi sentivo il salvatore del paese. Nasser e gli altri sono stati quelli che ci hanno salvato, non io”.

Jan contro Toby: “No, non ho parlato con Alderweireld durante la partita. D’altra parte ho parlato con Vincent Janssen, che è anche un buon amico. Normalmente mi piace dire cose che destabilizzerebbero il mio diretto avversario, ma non l’ho fatto con Vincent. D’altra parte, Ilinykhina ha testato. Entrambi abbiamo ricevuto un cartellino giallo, ma dopo mi ha stretto la mano. Rispetto quello. So che alla tifoseria avversaria non piace provocare un giovane, ma io cerco di far pendere la bilancia a favore della mia squadra.

Obiettivo accettato: “È stato doloroso. Abbiamo commesso diversi errori. Leoni non avrebbe dovuto attaccare il suo diretto avversario e Diawara sarebbe dovuto restare al suo posto. Inoltre è scivolato”.

Il suo ruolo di leader:Trovo che il mio discorso pre-partita sia inutile. Quindi voglio dare un altro segnale al gruppo, ad esempio facendo un bel contrasto, dando un bel lancio lungo o addirittura commettendo un fallo.

Partita Sardella: “Era fantastico e gli piaceva il fatto di aver difeso bene. Dovevo imparare a giocare bene in difesa. L’uomo che mi ha insegnato questo è Thomas Vermaelen. Amavo davvero troppo giocare a calcio per fare il difensore centrale. Avevo la mentalità di essere un giocatore di area di rigore o un terzino sinistro offensivo. Ma non so se avrei la stessa carriera.”

Nawras Nella primavera del 2023 ho deciso di fermarmi. “Ma mi sto divertendo così tanto che ho rimandato la mia decisione.”

Video standard che prende in giro Schmeichel: “È più brutto dello Standard. Non sto incolpando Hofkins di nulla. Sto dicendo cose peggiori di lui. Ma mi arrabbierei molto con la nostra unità marketing se mettessero quella scena sui social media. È una mancanza di rispetto. Ricordo la stagione in cui Mourinho era il nostro allenatore.” Al Tottenham. Inoltre siamo stati filmati ovunque. I microfoni sul nostro tavolo da pranzo avevano la forma di un macinapepe e di una saliera. Lo sapevamo, ma dovevamo comunque cancellare molte di quelle registrazioni .

Le sue 153 partite con i Devils: “Non siamo CPAS: quindi non cedo il mio posto a ragazzi se non sono più bravi di me. È comunque un onore giocare per i Devils e spero di giocare il più possibile nel Campionato Europeo. So che a volte ci prendiamo in giro, ma non importa. Ho avuto un bel colloquio con Tedesco all’inizio del suo regno. Durante la nostra prima intervista, entrai in una stanza da Toby e Vercauteren era l’unico lì. Per qualche secondo ho avuto paura che mi dicesse che per me era finita. Ma è andata molto bene”.

Caso Courtois: “Sì, l’ho chiamato, ma non dirò cosa è stato detto. Non so se si scuserà. “È il miglior portiere del mondo ma è anche una persona molto orgogliosa”.

fermati oppure: “Nella primavera di quest’anno ho subito un infortunio alla caviglia e ho deciso di fermarmi alla fine della stagione 2023-2024. Anche dopo l’estate sento ancora dolore. Ma ora mi sto divertendo così tanto che rimanderò la mia decisione alla primavera del 2024”.

Il suo futuro: “Ho seguito un corso perché ne avevamo l’opportunità. Mi sono detto: non lo saprai mai. Ma no, non farò l’allenatore a fine carriera”.