Kylian Mbappe avrebbe annunciato la sua partenza dal Paris Saint-Germain. Quindi il nativo di Bondi sarà libero dal primo luglio. Luis Campos, consulente sportivo, è già alla ricerca di una grande stella internazionale per rafforzare la squadra del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi.

Nonostante l'imminente partenza di Kylian Mbappé, il club è ancora tra i migliori della Ligue 1. Tuttavia, perdere una figura importante come Mbappe, che è ancora lontano dalla fine della sua carriera, è un evento senza precedenti per i tifosi parigini. La dirigenza del club qatariota punta ad attirare almeno una stella internazionale durante il prossimo periodo di mercato estivo.

I tre gol

Raffaele LiaoIl nazionale portoghese è l'obiettivo principale di Luis Campos secondo gli ultimi media francesi. Anche se il ritorno di Leao nel campionato francese, dove attualmente gioca nel Milan, non pone problemi finanziari, sembra titubante sull'idea e preferisce il campionato spagnolo o la Premier League inglese. La pepita passata dal Lille vale attualmente 90 milioni di euro.

Se questa prima opzione fallisce, vengono prese in considerazione altre alternative. Vittorio Osimhen, ex giocatore del Lille, è stato citato come una possibilità. Attualmente al Napoli, potrebbe essere disponibile per rinforzare la rosa parigina. La sua stima è di 110 milioni di euro.

E infine, Marco Rashford, giocatore del Manchester United, è un'opzione apprezzata anche dal Paris Saint-Germain, essendone già stata menzionata la stagione precedente. Il suo valore è stimato in 70 milioni di euro.