Cyril Hanoun risponde seccamente a Eric Dupont-Moretti: “Lascia lavorare il ministro invece di parlare di me”

In Francia, il caso di Lola ha scatenato emozioni. Questo omicidio molto violento e spregevole appare oggi come una questione di stato.

Ricordiamo che il corpo della dodicenne Lola Davitt è stato scoperto in una cassa vicino al 19° arrondissement di Parigi. Il principale sospettato è Dbayeh bin Qird. È già stata accusata di reati “Omicidio di un minore di 15 anni accompagnato da torture o atti barbari” e altri “Stupro di un minore”. Fu poi imprigionata il 17 ottobre.

Il 18 ottobre, l’ospite della star C8 ha dichiarato: “Non ho paura di dire che, per questo tipo di persone, per me il processo dovrebbe avvenire subito, in poche ore, e per di più è vita retta”.

nello spettacolo c per teKeeper of the Seals ha risposto seccamente a questa idea. “Un processo tra poche ore senza un avvocato e la sua decisione frettolosa è medievale. Quello che vuole è bandire lo stato di diritto. Ci protegge tutti e protegge il signor Hanoun”.Rispose. “Il signor Hanoun chiede un processo rapido per il sospettato dell’omicidio di Lula. È questo il concetto di stato di diritto che abbiamo in questo paese? Lo stato di diritto ci protegge e ci mette a tacere, per guadagnare voti non posso accettare!“.

“Il signor Hanoun chiede un processo rapido per il presunto sospettato dell’omicidio di Lula. È questo il concetto di stato di diritto che abbiamo in questo paese? Lo stato di diritto protegge noi e il proprietario del pallone a fare valutazioni, non posso accettare!” “Incorpora il tweet #ecco ⬇️ pic.twitter.com/EhdE9JlYQt – C per te (@cavousf5) 21 ottobre 2022

Cyril Hanoun è stato chiaramente commosso da questa risposta e ha voluto rispondere al ministro della Giustizia. Di fronte alla telecamera, l’ospite ha dato un’occhiata seria lunedì sera. “Continueremo a fare lo spettacolo, a farlo direttamente. Continueremo a dare la nostra opinione anche se è corrotto, anche se non è come tutti gli altri”.Iniziò. “Non sono nessuno, non sono un rappresentante del governo ma come cittadino voglio che non accada di nuovo. Vogliamo che ci sia una punizione modello. Perché i genitori di Lola dovrebbero aspettare settimane e mesi prima della condanna? Capisci il dramma per loro…”

Quindi parla direttamente con Eric Dupont-Moretti. Quando Eric Dupond-Moretti ha pronunciato il mio nome 4 volte in ‘C à vous’ per dire che le mie osservazioni erano inammissibili… Ciò che non è accettabile, signor Dupond-Moretti, è che questa persona lo abbia fatto. Mentre il ministro fa il suo lavoro e informa i francesi il prima possibile su questo problema invece di parlare di me.

Sentiva anche che Eric Dupont-Moretti non capiva il francese. “Signor Dupond Moretti, se ci sta guardando stasera, la invito a venire.”ha completato. “Vedrete i francesi, perché oggi signor Dupond Moretti ho l’impressione che non sia collegato. Lei è un grandissimo avvocato, e sicuramente un ottimo ministro della Giustizia, ma oggi non ci aspettiamo il ministro della Giustizia venire a parlare di un ospite per due ore.

Da notare che l’intervento di Eric Dupont-Moretti nella disputa con Cyril Hanoun è durato meno di due minuti.

Cyril Hanoun ha attaccato di nuovo il ministro nel suo discorso: “Pesce che affoga e parla di me per non aver risposto a domande vere, penso che questa non sia la risposta giusta”.