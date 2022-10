Paul El-Kharrat, ex protagonista di 12 Coups de midi, si rivolge a Jean-Luc Richmann: “Non ci parliamo più”

Paul, il talentuoso candidato TF1 2019, è stato squalificato dopo 153 voci. “In generale, ne ho un ottimo ricordo, con persone molto simpatiche, bei momenti, condivisione, complicità e la solita gentilezza” Egli ha detto Rivista televisiva.

Sembra che non sia più così, secondo il principale stakeholder intervenuto 12 colpi di mezzogiorno per me star della tv. “Era una patetica pseudo famiglia, manifestazione del buon rapporto tra individuiE un fucile così Paul Kharrat. Una specie di ipocrisia socialeIl. “ Il giovane inoltre non sarà in contatto con il facilitatore. “Perché dovrei essere amico di Jane Luke Richman? Non ci parliamo da circa un anno per tutti i tipi di motivi che non dirò. “il campione di equilibrio l’ex. “Non ho alcun legame diretto o privilegiato con quest’uomo.” E la riconciliazione non è domani… “Non voglio fare un altro passo verso qualcuno che mi ha sconvolto per motivi migliori per rimanere in silenzio”Ha concluso, affermando che non parteciperà più alle edizioni speciali del gioco TF1. Paul preferisce, di gran lunga, partecipare grandi teste. “Tutto questo mi ha permesso di stringere con Laurent Ruquier un’affinità che non avevo avuto in precedenza con Jean-Luc Reichmann, con il quale non abbiamo mai lasciato il rapporto facilitatore-studente”.