Reigns, Rhodes e Rock: è tempo di scegliere WrestleMania 40!

Pochi giorni prima del Superbowl di Las Vegas, ieri sera abbiamo dovuto affrettarci per assistere al calcio d'inizio di WrestleMania 40 a Vice City.

Alla T-Arena aperta gratuitamente al pubblico, la WWE ha presentato uno spettacolo di un'ora combinando video promozionali e alcune promozioni microfoniche tra cui Bianca Belair, Rhea Ripley e Becky Lynch. Tuttavia, il pubblico era lì solo per una cosa: scoprire l'esito del dramma di Roman Reigns, Cody Rhodes e The Rock.

Dopo un ingresso distinto di Seth Rollins tra gli applausi del pubblico, è stato subito interrotto da un intervento sul palco di Roman Reigns nonostante l'annuncio che Cody Rhodes stava per arrivare per parlare.

Accompagnato dal suo utile consigliere Paul Heyman, il campione indiscusso ha scelto appositamente The Rock per affrontarlo a marzo sul palco più grande del mondo. Né uno né due, l'attore di Hollywood si è ritrovato sullo stesso palco per accettare la lotta, e questo senza dimenticare di provocare la reazione del pubblico mentre scandiva il nome dell'incubo americano.

E sembra che anche Cody Rhodes volesse far sentire la sua voce. Dopo essere stato informato di averlo fatto Ha preso la sua decisione » Oggi, ha finalmente annunciato il suo interesse a combattere Reigns, e tutto è culminato con la sua vittoria nell'ultima Royal Rumble.

Sfida The Rock nella sua scelta e decide di togliere la carta di famiglia presentando un albero genealogico che dimostri la legittimità della lotta per scoprire il capo della dinastia, e allo stesso tempo non esita a scalfire i fan che si lamentano. In preda alla rabbia, Rhodes si ritrova a scagliarsi contro il sangue di Rock e Reigns. Non ci vorrebbe molto di più per scatenare un putiferio e uno schiaffo mal controllato da parte del Campione del Popolo in faccia al giovane Cody. Da notare che Seth Rollins è intervenuto per proteggere Rhodes dagli attacchi dei suoi avversari.

In relativa pace, Triple H si ritrova in un'intervista. Sullo sfondo i samoani sembrano arrabbiati e intervengono per chiedere a Hunter di prendere una decisione visto che Rhodes era fuori limite. HHH conferma che prenderà una decisione, cosa che ha fatto pochi minuti fa su X.

Fonte immagine: WWE