CyberGhost regala 3 mesi gratis per Natale

Per Natale, regalati sicurezza e libertà online iscrivendoti a CyberGhost VPN al tasso di -84%. Ecco i dettagli di questo folle spettacolo.

Le reti private virtuali, o reti private virtuali in francese, sono programmi progettati per garantire la tua sicurezza su Internet. Conosciuti comunemente come VPN, questi strumenti consentono di proteggere tutti i tuoi dati online, ma anche di mantenere la tua privacy sulla rete.

Quindi le VPN ti proteggono da occhi indiscreti e hacker, ma la loro utilità non finisce qui. Queste applicazioni consentono anche di contrastare la censura e il geo-blocking su Internet grazie ai loro numerosi server dislocati in tutto il mondo.

E la cosa che brilla in tutte queste aree è CyberGhost VPN. Se è nella prima pagina di questo articolo, è perché lancia un’offerta speciale di Natale con l’84% di sconto e 3 mesi gratuiti in regalo. Il piano scende a soli € 1,89 al mese (invece di € 11,99). Maggiori dettagli qui:

Guarda l’offerta di Natale di CyberGhost

Motivi per scegliere CyberGhost VPN

Come si può vedere in Questo test e questa recensione sono su CyberGhostQuesta VPN è tra le migliori al mondo grazie al suo servizio molto completo e sicuro. CyberGhost garantisce la sicurezza dei tuoi dati di navigazione (comprese le tue informazioni personali o le tue attività online) crittografandoli utilizzando un potente algoritmo.

Parallelamente, CyberGhost nasconde completamente il tuo indirizzo IP per proteggere la tua identità e posizione effettiva. Quindi non hai nulla da temere per la tua privacy, soprattutto perché CyberGhost offre un’opzione Kill Switch. Quest’ultimo interrompe la connessione se ti disconnetti dalla VPN, per non rischiare.

Ma dove CyberGhost è anche interessante è che ha oltre 7100 server, situati in 91 paesi diversi. Grazie all’applicazione VPN potrai scegliere una location virtuale e connetterti ad essa con un click, per contrastare tutti i geo-block simulando di essere nel paese desiderato.

CyberGhost sarà molto utile anche per scaricare torrent, grazie ai suoi server ottimizzati per le attività P2P e alle ottime velocità di connessione. Sono disponibili anche server dedicati per lo streaming. E poiché stiamo parlando di CyberGhost, tieni presente che è molto facile da imparare e compatibile con i principali sistemi operativi (finestreAndroid, macOS, iOS, Linux).

84% di sconto e 3 mesi gratis

Se mettiamo CyberGhost sotto i riflettori in questo articolo, è perché per Natale e la fine dell’anno, questa VPN sta mostrando una promozione senza precedenti. CyberGhost ti offre attualmente uno sconto istantaneo dell’84% sul suo abbonamento di 3 anni, più 3 mesi gratuiti.

Per riassumere, puoi quindi iscriverti a CyberGhost per 39 mesi a soli 73,71€ Invece di € 467 al di fuori del periodo promozionale. Questa offerta di CyberGhost è di oltre € 390 di risparmio. A livello mensile, questa riduzione riduce il costo del programma da € 11,99 a € 1,89, che è un prezzo eccezionale.

Ma se questa offerta aiuta davvero, sappi che CyberGhost sta aggiungendo un’altra funzionalità: sette connessioni simultanee. È sufficiente equipaggiare senza problemi tutte le vostre apparecchiature informatiche.

Inoltre, questa offerta include una garanzia di rimborso incondizionata di 45 giorni dalla data di acquisto. Ciò ti consentirà di essere completamente compensato se cambi idea e desideri annullare l’abbonamento. Quindi, goditi il ​​Natale con questa offerta CyberGhost, a cui puoi accedere qui:

Prendi un’offerta di Natale CyberGhost