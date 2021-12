Honor svela Magic V, il primo smartphone pieghevole

Dopo Samsung, Xiaomi, Oppo o anche Google, ora è il turno di Honor di darci un primo assaggio del suo futuro smartphone pieghevole.

Dalla sua separazione dalla società madre Huawei, Honor ha continuato a farsi strada Per il meglio o il peggio. Come tutti i produttori, sta attualmente presentando alcune delle novità più interessanti in previsione del CES 2022; Oggi scopriamo il frutto della sua prima incursione nel mondo degli smartphone pieghevoli, l’Honor Magic V.

Il produttore cinese ha annunciato la prossima versione di questo dispositivo in un post su Twitter notato da The Verge. Sfortunatamente, non ci sono informazioni tecniche da cui imparare. Abbiamo solo diritto a una visione certamente elegante, ma totalmente opaca del contenuto che svela misteriosamente la sagoma della macchina. Possiamo già distinguere la famosa cerniera, ma sembra impossibile estrarre i dettagli di altri elementi come il blocco di immagini.

Scopri tutte le possibilità. Questo è il primo telefono di punta pieghevole di HONOR, che è #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1 – HONOR (Onorevole) 22 dicembre 2021

Il dispositivo è ancora molto misterioso

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le scarse informazioni disponibili provengono da elettricità. I media coreani capiscono che il dispositivo trasporterà un file Uno schermo interno da 8 pollici oltre a uno schermo frontale da 6,52 pollici. Ciò indica che Magic V avrà diritto a un Più verticel Che gli permetterà di aprirsi per aumentare la superficie dello schermo.

Questo processo metterà quindi Magic V in diretta concorrenza con Serie Samsung Fold. E questo non è l’unico punto che avvicina questo dispositivo alla stella degli smartphone pieghevoli. Sempre secondo The Elec, utilizzerà anche lui lo stesso Vetro ultra sottile (UTG per vetro ultra sottile) dalla piega a Z 3.

La nicchia degli smartphone pieghevoli va a gonfie vele

Negli ultimi anni, i dispositivi pieghevoli sono diventati più o meno i Roll’s Royce per l’ecosistema degli smartphone. È un concetto che sembra essere democratico e potrebbe eventualmente diventare la classe regina; Quindi questa posizione è diventata Coltello da battaglia disegnato Dove diversi produttori competono per costruire un’immagine leader e rivendicare il titolo non ufficiale di “King of Innovation”.

Per ora, Samsung domina ancora questo segmento di testa e spalle. Ma se il coreano ha già fatto un passo avanti, Il divario si sta gradualmente riducendo Come i suoi concorrenti xiaomie OPPO o google browser intarsiato in gara. Una concorrenza di cui Samsung farebbe sicuramente a meno, ma che probabilmente sarebbe vantaggiosa per i consumatori.

Le tariffe su questo possono già essere ridotte È ancora una tecnologia completamente esclusiva, per definizione costoso. Quindi riuniamoci tra qualche anno per vedere se tutti i produttori finiranno per prendere il carrozzone, o se i dispositivi pieghevoli saranno ancora il punto di riferimento per i facoltosi fanatici.