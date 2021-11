Nuovi artefatti nella patch Genshin Impact 2.3 – Breakflip

La patch 2.3 è stata annunciata dal vivo e questo aggiornamento vedrà l’aggiunta di due nuovi set di artefatti. Cerca gli artefatti aggiunti nella prossima patch.

Effetto Jinshin Si partirà dal 24 novembre nella versione 2.3. Con questo nuovo aggiornamento, verranno aggiunte molte nuove funzionalità come 2 nuovi personaggie Arataki Ito e Gurue nuovi bannere nuove armi, ma anche e soprattutto da Nuovi artefatti.

Per quanto riguarda gli artefatti, siamo stati in grado di individuarli nell’annuncio live della Patch 2.3 che ha avuto luogo venerdì 12 novembre. In totale, verranno aggiunti al gioco due nuovi gruppi.

Quali sono i nuovi set di artefatti nella patch 2.3 di Genshin Impact?

La patch 2.3 vedrà l’aggiunta di Due nuovi set di artefatti Come annunciato dagli sviluppatori durante la patch 2.3 live di venerdì 12 novembre. Per ora sappiamo solo Il nome inglese di questi gruppi e i loro effetti. Ecco due nuovi set di strumenti che potrai raccogliere quando verrà rilasciata la patch 2.3.

Sbucciare sogni lussuosi

due camere : DIF + 30%

: DIF + 30% 4 stanze : Un personaggio equipaggiato con questo set di artefatti otterrà l’effetto Curiosità nelle seguenti condizioni: Sul campo di gioco, un personaggio guadagna 1 pila dopo aver colpito un avversario con un geo-attacco, eseguendo al massimo una volta ogni 0,3 secondi. Quando non è nel campo, il personaggio guadagna 1 pila ogni 3 secondi. La curiosità può essere accumulata fino a 4 volte, ognuna delle quali fornisce 6% DEF e 6% di bonus Geo DMG. Quando trascorrono 6 secondi senza che venga guadagnata una pila di curiosità, una pila viene persa.

: Un personaggio equipaggiato con questo set di artefatti otterrà l’effetto Curiosità nelle seguenti condizioni:

vongole veraci dell’oceano

due camere : 15% di bonus di guarigione

: 15% di bonus di guarigione 4 stanze : Quando un personaggio dotato di questo set di artefatti tratta un personaggio del gruppo, appare una schiuma color mare per 3 secondi, accumulando HP recuperati attraverso la guarigione. Alla fine del termine, questa schiuma esploderà, infliggendo danni agli avversari vicini in base al 90% del recupero accumulato. Solo uno può essere prodotto ogni 3,5 secondi. Ogni schiuma può accumulare fino a 30.000 HP. Ci può essere solo un’alga alla volta in un campo. Questo effetto può ancora essere attivato anche quando il personaggio che usa l’array di artefatti non è nel campo.

Per poter ottenere gli artefatti, non dimenticare che saranno disponibili con la Patch 2.3 che verrà rilasciata mercoledì 24 novembre.

