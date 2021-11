Buone notizie per gli utenti Samsung Galaxy S21

I possessori di smartphone Android lo sanno bene. Da un produttore all’altro, l’implementazione degli aggiornamenti principali potrebbe richiedere più o meno tempo. di recente, Elenco di 60 smartphone Xiaomi che beneficiano di Android 12 . rivelato, la prossima versione del sistema operativo mobile di Google. E oggi, buone notizie per i possessori di smartphone della gamma Galaxy S21, l’ultima novità di Samsung. L’azienda coreana conferma che l’aggiornamento sta per raggiungere gli utenti di smartphone. Conferma da COO, quindi è ufficiale!

Android 12 per il Galaxy S21 proviene da Samsung – Crediti: Samsung

nei forum SamsungIl COO condivide questa buona notizia: Salve, sono responsabile delle operazioni sperimentali. Si prega di notare che non esiste una quinta beta e il firmware ufficiale è programmato per essere rilasciato correggendo i bug dalla quarta versione ». L’azienda coreana sta introducendo il suo overlay basato su Android 12, One UI 4, mentre il rollout inizierà entro il prossimo dicembre per la sua suite di punta.

Non sappiamo quando la Francia sarà interessata, ma non c’è dubbio che gli utenti riceveranno gradualmente questo aggiornamento dal telefono. La versione FE dovrebbe arrivare presto.