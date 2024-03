Criminale tedesco arrestato utilizzando l'intelligenza artificiale: la polizia belga può utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale?

Daniela Klett, 65 anni, è stata arrestata lunedì 26 febbraio a Berlino. La 60enne è ricercata dagli anni '90 per il suo presunto coinvolgimento nella RAF, un gruppo di estrema sinistra che invocava la lotta armata che ha ucciso una trentina di persone tra il 1971 e il 1991. È indagata per tentato omicidio e reati vari. Rapine e tentate rapine, tra il 1999 e il 2016.

Il giornalista è il motivo di questo arresto. Michael Colburn ha utilizzato il software di riconoscimento facciale Pimeyes per cercare di individuare la sua posizione. Questa piattaforma costa 30 euro al mese e permette, attraverso una semplice immagine, di trovare tutte le immagini corrispondenti della stessa persona pubblicate su Internet. Tutte le immagini contengono un collegamento alla fonte della pubblicazione.

È così che Colburn ha rintracciato Daniela Klett, che usava lo pseudonimo “Claudia Evony”. La donna pubblicava regolarmente foto di fiori e funghi sul suo account Facebook e promuoveva diverse associazioni brasiliano-africane. Questa scoperta attirò l'attenzione delle autorità locali. Le indagini hanno finalmente permesso di localizzare Daniela Klett a Berlino.

Il riconoscimento facciale è vietato ed è considerato una violazione della privacy.

Per la polizia federale belga l’uso di tale tecnologia è inconcepibile in questa fase semplicemente perché il riconoscimento facciale è vietato ed è considerato un’intrusione nella vita privata. Nel novembre 2021 è stata quindi sollevata una questione alla Camera dei Rappresentanti. Argomento: l'utilizzo del software di riconoscimento facciale Clearview AI, mentre il sito americano Buzzfeed ha riferito che la polizia federale avrebbe effettuato tra 101 e 500 perquisizioni con l'aiuto di questo software. . Questa applicazione sfrutta l'intelligenza artificiale per identificare le persone attraverso una semplice immagine. Inizialmente, la polizia federale affermò di non averlo utilizzato. Infine, in commissione Giustizia, il ministro dell’Interno Annelies Verlinden ha ammesso che di fatto sì, “ma non in modo strutturale”. Nel 2019, due agenti di polizia giudiziaria hanno ottenuto una licenza di prova nel quadro della cooperazione internazionale.

Inoltre, Clearview AI è uno strumento controverso ed è probabile che identifichi erroneamente le persone “Appartenenza a determinate razze ed etnie“, ha confermato il rapporto d'indagine condotto dal Commissario canadese per la privacy, soprattutto neri, asiatici e donne in generale, secondo diverse inchieste scientifiche pubblicate su riviste specializzate.

Ancora più interessante: uno studio condotto da KULeuven nel 2021 ha mostrato che nelle Fiandre e a Bruxelles, cinque regioni di polizia hanno dichiarato di disporre di una tecnologia di riconoscimento facciale, inclusa una che ha ammesso di usarla frequentemente.

Nel 2022, 11 paesi dell’UE utilizzavano già tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, sulla base di un quadro giuridico abbastanza leggero: Austria, Finlandia, Germania, Ungheria, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Paesi Bassi e Francia. Altri paesi si stavano preparando a seguire l’esempio… ma non il Belgio.

Nel giugno 2023 l’UE ha preso la sua decisione: il Parlamento europeo ha confermato che i software di riconoscimento facciale faranno parte dei sistemi di intelligenza artificiale vietati all’interno dell’UE. Ovviamente ciò non significa che tutte le polizie europee obbediscano all’ordine. Ad esempio, alla fine del 2023, il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha espresso la sua opposizione al riconoscimento facciale. Ma dall’indagine è emerso che la Polizia nazionale utilizza software di questo tipo dal 2015, in segreto e senza alcuna base giuridica.

Negli Stati Uniti è consentito il riconoscimento facciale…

