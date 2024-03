Gli svizzeri possono recarsi in Cina senza visto

Dal 14 marzo i cittadini svizzeri potranno recarsi in Cina senza visto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una conferenza stampa tenutasi giovedì a Pechino a margine della riunione annuale del Parlamento, secondo il quotidiano in lingua inglese. Tempi globali. Di questa esenzione dal visto si è parlato durante la visita del premier cinese Li Qiang in Svizzera a gennaio, e poi ancora a Pechino durante il viaggio di Ignazio Cassis per incontrare Wang Yi a febbraio. Ciò è stato ora confermato. La Svizzera appare in una nuova lista che comprende sei paesi europei, insieme a Irlanda, Ungheria, Austria, Belgio e Lussemburgo.

