La guerra tra Israele e Hamas: una replica del tunnel di Hamas davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles (video)

Odile Margot, avvocatessa e rappresentante di questo forum, lancia un appello al pubblico ricordando il terribile destino di queste vittime. “A Gaza, alcuni sono stati trattenuti in appartamenti, ma la maggior parte è stata calata per decine di metri in tunnel dove l’ossigeno non era della migliore qualità. L'atmosfera è marcia. “Ci sono suoni, rumore e violenza.” annuncia. “Le donne sono soggette ad abusi e stupri. Forse anche gli uomini. Si tratta delle giovani donne che sono detenute da cinque mesi, di età compresa tra 19 e oltre 50 anni, e degli uomini fino a 84 anni che vengono trattenuti in queste condizioni. Odile Margot continua.

Celle, servizi igienici e docce.. L'esercito israeliano rivela le immagini di un tunnel in cui venivano tenuti degli ostaggi a Gaza

In questo contenitore si è cercato di riprodurre le condizioni di vita in cui vivono questi ostaggi da quasi 5 mesi. L'atmosfera è pesante e ricrea l'oscurità e il rumore ambientale, che provengono dalle registrazioni audio originali rilasciate da Hamas, secondo l'organizzatore dell'evento Boaz Unger. Un'esperienza davvero coinvolgente che combina suoni, immagini e odori per sensibilizzare i visitatori sulla difficile situazione dei prigionieri di Hamas. “È troppo forte. Ovviamente non dice nulla di ciò che stanno realmente vivendo, ma permette di immaginare l'inferno in cui si trovano gli ostaggi. E' molto violento. Il rumore. Pianto. Urla. Sporco. “Non ne usciremo indenni.” Una donna annuncia dopo aver attraversato il tunnel immaginario.

“C’è un fungo mortale”: nei tunnel di Hamas cresce il timore che una misteriosa infezione possa contagiare gli ostaggi