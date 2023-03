Crew-6 è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale

missione riuscita SpaceX : venerdì 3 marzo 72 ore dopo il decolloInfine, l’equipaggio, soprannominato Crew-6 ricevuta destinato a. I nuovi occupanti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono americani, russi ed emiratini. entro sei mesi, I quattro astronauti Dovrai guidare Più di 200 esperimenti scientificiIn linea con le azioni dei loro predecessori. Il lancio è stato effettuato da SpaceX, società fondata da un miliardario americano Elon Muskviene anche per il rinnovo Configurazione della struttura orbitale.

Nel corso degli anni, l’azienda aeronautica SpaceX è diventata uno dei principali attori nel campo dell’aviazione. Segna il lancio orbitale di Crew-6 verso la Stazione Spaziale Internazionale La sesta parte della collaborazione tra NASA e SpaceXiniziata nel 2008 e culminata Primo volo verso la Stazione Spaziale Internazionale nel maggio 2020. La società americana è uno dei due appaltatori privati ​​della NASA nell’ambito del programma CULLEmira a fornire e ruotare sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Lunedì 27 febbraio, il primo ostacolo aveva impedito all’equipaggio di decollare nei tempi previsti al via. il conto alla rovescia mozzato Pochi minuti prima del decollo, base a Cape Canaveral, in Florida. I portavoce della NASA e di SpaceX hanno chiarito alla stampa che gli ingegneri sul campo avevano deciso così di posticipare la data di lancioGiusto Problemi tecnici. TEA-TEB LiquidoÈ un liquido altamente combustibile che necessita di accensione Razzo Falcon 9Non sembra scorrere correttamente. a causa di un filtro intasato. dopo tre giorni, Baccello del drago Alla fine è volato alla Stazione Spaziale Internazionale.

Oltre al significato scientifico di questo evento, ce l’ha anche la missione Crew-6 dimensione geopolitica. Gli Stati Uniti e la Russia sostengono Rapporti diplomatici congelati, aggravato dallo scoppio della guerra in Ucraina. Partecipando a una missione americana, Andrey Fedyaev, cosmonauta russoè il simbolo di una soluzione politica : diventa la Stazione Spaziale Internazionale terreno neutroDove collaborano gli astronauti americani e russi. I russi stanno beneficiando delle capacità americane e anche gli americani ne stanno beneficiando Missili Soyuz.

L’equipaggio dell’equipaggio-6 comprende anche l’astronauta degli Emirati Sultan Al Neyadi, Un secondo cittadino Gli Emirati Arabi Uniti per raggiungere lo spazio dopo Sultan bin Salman Al Saud, e Il primo arabo per un incarico a lungo termine. Condividi questo astronauta simbolo di maggiore forza Paesi del Golfo in alcuni settori strategici Invasione spaziale.