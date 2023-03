Crescono elettrodi nei tessuti del corpo

Gli scienziati svedesi sono riusciti a far crescere gli elettrodi nei tessuti viventi, in questo caso nel cervello, nel cuore e nella pinna caudale del pesce zebra. Questa straordinaria scoperta apre la strada all’integrazione di circuiti elettronici biocompatibili all’interno del corpo per comprendere e curare in particolare le malattie neurologiche.

Come sappiamo, gli elettrodi impiantati nel cervello possono effettivamente alleviare un po’ di dolore sintomisintomi nevralgia e aprire la strada a trattamenti promettenti per il morbo di Parkinson o Il morbo di AlzheimerIl morbo di Alzheimer. Unico inconveniente: il contatto tra il circuito elettronico e il tessuto biologico. La bioelettronica convenzionale si basa su un design fisso e statico che ne complica l’integrazione nei sistemi di segnalazione biologica vivente. Ovviamente, l’elettronica e il tessuto vivente non sono compatibili!

Per rimediare a questa incongruenza, Scienziati delle Università di Linkoping, Lund e Göteborg ha sviluppato un metodo per creare dinamicamente materiali conduttivi elastici senza reagentereagente nell’ambiente biologico. Grazie a questo metodo, è possibile creare materiali morbidi, senza base ed elettronicamente conduttivi in ​​tessuto vivente. Per questo, hanno iniettato A gelatinagelatina Consiste dienzimienzimi usato come ” particelleparticelle Dall’assemblea “per crescere elettrodielettrodi nei tessuti biologici, in questo caso da zebrafish e sanguisughe medicinali, ma anche in campioni di alimenti (manzo, maiale, pollo, tofutofu).

Il cocktail innesca il processo elettrico

Più specificamente, questo gel è costituito da a ossidasiossidasi generare perossido di idrogenoperossido di idrogeno Attivoche è un catalizzatore perossidasi polimerizzazionepolimerizzazione ossidante, un MonometallicoMonometallico Coniugato polielettrolitico solubile in acqua con anti- grovigliogroviglio covalente e Tensione superficialeTensione superficiale stabilizzarsi. Utilizzando questo cocktail, gli autori sono stati in grado di indurre la polimerizzazione e la successiva gelificazione in vari ambienti tissutali.

Promettenti, persino rivoluzionarie, le loro scoperte potrebbero portare a circuiti elettronici completamente integrati negli organismi viventi. ” Il contatto con sostanze nel corpo modifica la struttura del gel e lo rende elettricamente conduttivo, cosa che non accadeva prima dell’iniezione. A seconda del tessuto, possiamo anche regolare la composizione del gel per attivare il processo elettrico, Senofon Strakosas spiegaricercatore presso LOE e Lund University.

Sostanze chimiche Auto-crescitaAuto-crescita prodotti dal corpo sono sufficienti a far sviluppare gli elettrodi e, a differenza di altri esperimenti dello stesso tipo, non sono necessarie modifiche EreditarioEreditario Oppure utilizzare segnali esterni come una luceuna luce o ilenergiaenergia elettrico. Questi stessi scienziati hanno anche dimostrato che questo metodo può mirare MaterialeMateriale Un conduttore elettronico su specifiche infrastrutture biologiche, creando così interfacce da EnergizzanteEnergizzante nervoso appropriato.

Nessun effetto collaterale

Nel loro esperimento, i ricercatori sono riusciti a formare degli elettrodi cervellocervelloe il cuore e la pinna caudale del pesce zebra, così come intorno al tessuto nervoso delle sanguisughe medicinali. Il che significa che alla fine potrebbe essere possibile creare circuiti elettronici integrati all’interno di organismi biologici.

Ancora meglio, la formazione di elettrodi all’interno dei tessuti non ha avuto alcun effetto sugli animali, né il gel iniettato. ” Apportando modifiche intelligenti a chimicachimicasiamo stati in grado di sviluppare elettrodi accettabili dal tessuto cerebrale f sistema immunitariosistema immunitario. Il pesce zebra è un modello eccellente per studiare gli elettrodi organici nel cervello”, Conclude il professor Roger Olsson della Lund University School of Medicine.