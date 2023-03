Questo mobile IKEA 5 in 1 a 250 euro è senza dubbio il più sorprendente dell’intero catalogo

Design e casa

All’interno del team editoriale di Paris Match Belgium, adoriamo sfogliare il catalogo IKEA. Un’occasione per scoprire le straordinarie novità del colosso svedese del mobile.

Molto pratici per risparmiare spazio, i tavoli pieghevoli sono usati da secoli., ci presenta IKEA sul suo sito Web nella descrizione di un mobile che piacerà molto agli appassionati di ordinazione e archiviazione. Si tratta quindi di un tavolo pieghevole, utilizzabile ovunque e per qualsiasi tipo di funzione. Un mobile cinque in uno a 250 euro, che funge da mobile d’ingresso, tavolo da pranzo per 2 o 4 persone, scrivania e tavolino.

I pannelli a scomparsa consentono di creare un tavolo di qualsiasi dimensione. E ci sono sei cassetti incorporati sotto il piano per riporre posate, tovaglioli o candele, per esempio. Il modello è venduto in bianco o betulla. Sul sito Ikea il mobile è soprannominato Norden Predisposto per servire come tavolo da pranzo, scrivania singola o doppia, tavolo da officina, tavolo da pranzo per 2, 4 o 6 persone, complemento d’arredo occasionale per l’ingresso e anche come tavolino da caffè.