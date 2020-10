Una studentessa di Cava de’ Tirreni è risultata positiva al tampone.

Un caso covid all’Istituto d’Istruzione Superiore “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni. Una studentessa è risultata positiva al tampone.

Il risultato è arrivato all’esito degli accertamenti frutto della profilassi avviata a seguito della positività di un familiare. In mattinata, secondo i protocolli, la dirigente scolastica Franca Masi ha messo in atto misure cautelative sospendendo le lezioni per una classe dell’istituo e avvisato l’Asl Salerno, alla quale toccherà predisporre i dovuti controlli per gli altri studenti e il corpo docente