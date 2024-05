“È un leccapiedi, è molto agitato”: un uomo preoccupa i commercianti di Parigi

È un fenomeno molto insolito che si verifica da diverse settimane in alcuni quartieri di Parigi. Così, un uomo entra regolarmente nelle aziende parigine per leccare il pavimento.

“Sono arrivato nel mio negozio. Lo abbiamo salutato come qualsiasi cliente. Sembrava normale, alto, grasso, di 50 o 60 anni… Si è inginocchiato, si è sdraiato tra i miei fiori e ha detto: “Io ho bisogno di aiuto!'” E cominciò a leccare il pavimento. “Un venditore di fiori ha testimoniato al quotidiano Le Parisien.

Il numero dei pazienti psichiatrici detenuti con la forza è in aumento: “Alcune decisioni vengono prese alla leggera”.

Spaventato dal comportamento di quest’uomo e non sapendo se potesse diventare violento, il proprietario del negozio ha chiamato i vigili del fuoco “Ma il maestro si alzò e se ne andò come era venuto”. Ha deciso allora di chiamare i vigili del fuoco per sospendere l’intervento ma si è imbattuta in un agente della polizia di emergenza: “Ci hanno detto: Oh, ma è lui il leccapiedi! “È molto turbato, ma non è serio.”

L’uomo è ben noto agli agenti che ricevono frequenti chiamate dai concessionari. Secondo la polizia, gli attacchi colpiscono soprattutto le imprese del 5°, 7°, 13° e 14° arrondissement di Parigi.

Nel complesso, la polizia stima che il numero di chiamate per questo tipo di allerta sia aumentato notevolmente dopo il Covid e i vari lockdown.

