Vincitore Imperiale a Monza, Ogier spunta il suo ottavo titolo mondiale, Power Stage per Neuville

Durante 16 speciali, Ogier ha resistito brillantemente al suo grande rivale Elvin Evans. Senza rischi inutili, ma afferra saldamente qualche secondo qua e là. Di conseguenza, il mano à mano è stato emozionante, il leader è cambiato molto e alla fine… i due uomini erano distanti solo 0,5 secondi all’alba delle ultime tre prove speciali.

Sì ma eccolo qui, forse lacerato dalla pressione, Evans Fai un errore che non dovrebbe accadere durante il tuo penultimo. L’ansia ai freni gli è costata secondi preziosi e ha spinto Ogier sulla strada della vittoria (+7,6 secondi).

Ma era ancora necessario finire il lavoro durante la Power Stage, l’ultimo ostacolo per Ogier nella sua corsa verso il suo ottavo titolo. Fedele al suo motto ripetutoConcentrati solo su se stessoIl francese non ha fatto segnare un miglior tempo (secondo dietro a Neuville) ma i fondamentali sono stati evidenti altrove da quando ha vinto il suo ottavo titolo mondiale.

Un modo perfetto per porre fine alla sua storia d’amore con la disciplina, è quello che non giocherà un’intera stagione nel WRC. Anche un bel modo per aiutarlo Julian Engracia Per completare l’episodio, è stato lui a gareggiare anche nella sua ultima stagione nel rally.

A coronamento della torta, Toyota conquista il titolo costruttori in un fine settimana che lo ha dominato dall’inizio alla fine.