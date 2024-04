Stiamo assistendo ad un fenomeno insolito: i prezzi dell'elettricità variano in Belgio, Francia e Germania

Ma nelle ultime settimane sembra che si stia assistendo ad una “separazione” dei prezzi tra Francia, Germania e Belgio. Così, in Belgio, Notiamo un prezzo di 32 euro per megawattora Sul mercato il giorno successivo (consegna il giorno successivo), con una media settimanale. In Germania il prezzo è di circa 53 euro al megawattora, rispetto ai circa 13 euro al megawattora della Francia.

Prezzi luce e gas: ecco perché è il momento di confrontare i vostri contratti

Come lo spieghiamo? Contattato, il regolatore federale dell'energia Creg ha spiegato che le capacità di esportazione, dalla Francia al Belgio, sono attualmente insufficienti per soddisfare la domanda. Sia a causa delle grandi esportazioni verso il Belgio, sia a causa di occasionali interruzioni della rete. Tuttavia, quando le capacità di esportazione sono insufficienti, i prezzi tendono ad essere fissati a livello nazionale, piuttosto che a livello regionale.

Il nucleare francese produce bene

Ma in FranciaC’è un’elevata disponibilità della flotta nucleare e una potente produzione rinnovabile.Indica Craig. Di conseguenza, i prezzi dell’elettricità sono poco influenzati dalle centrali elettriche a gas nel mercato francese.

In Belgio, invece, in determinate ore del giorno i prezzi dell'elettricità vengono influenzati dalle centrali elettriche a gas, provocando un aumento dei prezzi. In Germania i prezzi stanno aumentando a causa dell’impatto delle centrali elettriche a gas e carbone. È probabile che questo fenomeno di disaccoppiamento continui a meno che non vengano ripristinate adeguate capacità di scambio tra i paesi.

Si noti che i prezzi all'ingrosso, insieme al ritardo, incidono sulla fattura del consumatore. Tuttavia, i prezzi all'ingrosso in Belgio sono diminuiti nelle ultime settimane, anche se sono più alti che in Francia.