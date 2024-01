Ahmed Al-Awaij (nota): “Alcuni fanno acquisti e marketing portando le stelle nelle loro liste”.

“Il più grande datore di lavoro, la Federazione delle imprese belghe (FEB), lancia ancora una volta un attacco contro l’indicizzazione automatica dei salari. […] Lo segue per vie tortuose, sostenendo che rende l’indicizzazione più equa perché è destinata ai salari medi e bassi. Ciò crea confusione, che è ovviamente ciò che la FEB sta cercando, per attaccare l’indicizzazione automatica in modo indiretto. Ma sarò chiaro: non stiamo parlando di indicizzazione automatica degli stipendi!

Il leader dei socialisti di Bruxelles, che sarà capolista nella regione alle elezioni del 9 giugno, ha confermato che anche il Partito socialista vuole rivedere la legge del 1996: “Glielo diciamo (a febbraio) Vogliamo restituire alle parti sociali, e quindi ai sindacati, la libertà di negoziare liberamente gli aumenti salariali. Gli aumenti salariali superano l’indicizzazione e superano gli aumenti di volume. Sotto la coalizione di Vivaldi è stata mantenuta l'indicizzazione automatica degli stipendi, così come la legge sulla competitività. Anche Ahmed Laaouej ha inviato un messaggio a MR: “Gli strumenti di shopping e di marketing sono adatti ai vostri elenchi di media, candidature o candidati con schermi che non funzionano per i vostri documenti d'identità, ma per le vostre immagini e prestampe”. Facciamo le cose diversamente. “Abbiamo chiesto alla nostra compagna della FGTB, Estelle Siolemans, di estendere la sua lotta sindacale con una lotta politica al nostro fianco nella lista europea”.