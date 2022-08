Definizione: cos’è CrossFit?

Se il termine CrossFit è ampiamente utilizzato nel linguaggio quotidiano, è soprattutto un marchio che l’azienda promuove. CrossFit IncÈ stato creato negli Stati Uniti nel 2000 da un’ex ginnasta del college Greg Glassman e sua moglie Lauren Glassman. Questa azienda, inizialmente un po’ riservata, oggi ne ha alcuni 12800 aule di formazione – Dì scatole CrossFit – attraverso il mondo.

E nulla è lasciato al caso nell’azienda globale, perché per poter insegnare CrossFit, il tuo allenatore deve aver convalidato uno dei tre allenamenti CrossFit ® (Livello 1, 2 o 3), offerti da CrossFit Inc.

Ma allora, cos’è esattamente CrossFit? Entrambi sono stati presentati dai suoi seguaci come Disciplina, sport e anche l’arte di vivereCrossFit ridefinisce i codici e le caratteristiche della semplice attività fisica. Perché, come descrive vagamente il Manuale di formazione di livello 1, CrossFit è “preparato non solo per l’ignoto, ma anche per l’ignoto”. Sì, ma ancora?

Hend Mahmoudi CrossFit Trainer Livello 1: L’obiettivo del CrossFit è migliorare la nostra condizione fisica attraverso un approccio completo e olistico, basato su movimenti funzionali, eseguiti ad alta intensità, in variazione continua.

Questi movimenti funzionali sono essenziali per Vita di ogni giorno : Spingi, tira, solleva… con un obiettivo Preparare i suoi seguaci per qualsiasi possibilità fisica nella vita.

E se CrossFit suona impressionante, anche per gli atleti d’élite nel cuore, in realtà lo è Aperto a tutti i profili ea tutti i livelli. “Puoi venire con i tuoi genitori, figli o anche i tuoi nonni se lo desideri, perché se la routine di allenamento rimane la stessa, c’è un’idea dimensionamento – cioè adattarsi a ogni file – il che significa Tutti lasciano la sessione nella stessa situazioneSpiega l’allenatore.

Infine, ciò che rende CrossFit così vincente è anche la sua comunità internazionale, benevola e interconnessa, grazie alla quale qualsiasi CrossFitter può allenarsi in tutto il mondo senza essere fuori posto. “In definitiva è uno sport universale, quindi una volta che ti trovi in ​​una scatola, ovunque tu sia, ti senti a tuo agio a casa. È un principio casa lontano da casaFormatore certificato.

Per chi è CrossFit?

CrossFit è un esercizio molto olistico in natura perché è adatto a tutte le età: dai bambini (bambini) agli anziani (maestri) con pedagogia e aspettative ovviamente adattate a un pubblico diverso. Ma è senza dubbio con la società atleti disabili (denominato adattivo) che si distingue CrossFit, d’altra parte per la sua capacità di potenziare tutto il pubblico nelle proprie competenze necessarie per la sfida quotidiana consentendo loro di allenarsi inclusi in una sessione di allenamento con persone sane. Quindi è comune incontrare ciechi, amputati e altri atleti in sedia a rotelle. READ Salute: batteri intestinali implicati nella depressione?

Esercizi CrossFit: WOD

La sessione di CrossFit è costruita attorno al WOD – o Workout of the Day – che accompagna la sessione di allenamento della giornata. Questa sequenza, che può durare dai 5 ai 35/40 minuti, deve essere breve ma intensa. I WOD sono costituiti da diversi esercizi, che provengono dalle diverse aree di cui è composto CrossFit: ginnastica (pull-up, push-up, muscoli…), e Condizionamento cardiaco o metabolico (vogatore, snowboard, corda per saltare, bici…)Sollevamento pesi (snatch, clean, jerk, squat…) Se i WOD possono essere programmati da ogni trainer o da ogni box, esiste una serie di oltre 130 standard di riferimento WOD. “Cindy, ad esempio, consiste nell’eseguire la seguente sequenza di esercizi per 20 minuti, AMRAP (più round possibili): 5 pull-up / 10 push-up / 15 squat aerobici” cita Hind come esempio. Ciascuno di questi WOD standardizzati funge da test completo della forza e della resistenza di un individuo ed è confrontato con la comunità CrossFit globale.

ciclo di sessione

Sessione di CrossFit Di solito ci vuole un’orainizia sempre con breve Sulla tavola – il famoso la lavagna – Dove il formatore spiega la sessione e la sua composizione.

Poi arriva il riscaldamento o Il riscaldamentoChe dura meno di 10 minuti. “Continuiamo quindi una parte del rafforzamento muscolare chiamata forza – e/o un’abilità (abilità tecnica) che consente di eseguire una certa tecnica o di apprendere determinati movimenti”, spiega l’allenatore. Questi punti di forza e abilità sono la preparazione per il prossimo WOD.

Infine, WOD, che corrisponde così al cuore della sessione CrossFit.

“Possiamo anche trovare lavoro per la mobilità, a volte associata a un ritorno alla calma (raffreddamento) o al riscaldamento (riscaldamento)”, conclude Hend Mahmoudi.

CrossFit Box: Sala di allenamento dedicata

CrossFit si pratica esclusivamente in Una stanza sussidiaria chiamata Box, Con allenatori formati nell’applicazione del metodo, oltre a diplomi statali di educatori sportivi. Il box è una stanza dotata di attrezzature adatte a realizzare i molteplici esercizi suggeriti nel CrossFit. Puoi trovare vogatori, corde per saltare, pesi, palloni, barre di sollevamento pesi, timoni o persino campane a torre. READ Immersione nel centro di custodia cautelare di Limoges

Hend Mahmoudi: Il Fondo è anche un luogo di vita, condivisione e scambio, dove puoi creare connessioni con i tuoi allenatori e partner WOD.

CrossFit a casa: puoi fare CrossFit a casa?

Se il box exercise sotto la supervisione di istruttori certificati è sicuramente il modo migliore per praticare CrossFit, è possibile allenarsi anche a casa, con o senza attrezzatura. “È stato sviluppato molto anche durante l’attesa, con Crossfit.com che pubblicava video open source, per consentire alla community di continuare ad allenarsi durante questo periodo”, ci dice l’allenatore.

Ma allenarsi in gruppo e in un box permette di creare una simulazione che ti spinge ad andare oltre te stesso e dare il meglio di te.

Qual è lo scopo di CrossFit?

Come spiega la Guida dell’allenatore di livello 1 (1), la pratica regolare di CrossFit ti consente di essere versatile, lavorare con tutto il tuo corpo e svilupparti. Tutte le sue qualità atleticheQuale Resistenza Forza, Allenamento Cardiovascolare, Forza, Velocità, Forza, Flessibilità, Agilità, Equilibrio e Coordinazione. “CrossFit ovviamente permette di essere in salute ed essere preparati a qualsiasi attività fisica, sia nella vita di tutti i giorni che durante un imprevisto”, ricorda l’allenatore certificato.

Il leitmotiv del CrossFit, che suona come un mantra, è anche e soprattutto “diventare la versione migliore di te stesso”, sia dentro che fuori dalla palestra.

CrossFit Quanto tempo prima del risultato?

Come con qualsiasi esercizio, il tempo necessario prima che appaiano i primi risultati dipende in parteInvestimento personale dell’atletama anche Dal suo modo di vivere generale. “Buon cibo bagnare Il Dorme Lo stile di vita in generale è essenziale per ottenere risultati nel corpo e nella salute”, insiste Hind.

Praticando 3 sedute a settimana, legate ad uno stile di vita sano, puoi stimare i risultati del CrossFit sulla tua figura e silhouette dopo Da 4 a 6 settimane.

CrossFit o bodybuilding per dimagrire?

Se la missione principale di CrossFit non è tanto la perdita di peso quanto il benessere del corpo, combina comunque principi attivi per vedere la silhouette di una persona diventare più raffinata. “D’altronde il CrossFit è intenso a livello cardiovascolare, e quindi genera un notevole dispendio di calorie. D’altra parte, permette di rafforzare la massa muscolare, che richiede molta energia, perché è ciò che brucia calorie anche quando siamo a riposo” ricorda l’allenatore.

Se è correlato a Una dieta sana ed equilibrata E per il bene di uno stile di vita sano, CrossFit è chiaramente il assistente- dimagrimento efficace.

D’altra parte, il bodybuilding da solo mette a dura prova il sistema cardiovascolare e genera quindi un minor dispendio calorico: sarà quindi meno efficace del CrossFit per la perdita di peso. La perdita di peso non è l’effetto che si aspettano gli appassionati di sollevamento pesi, che invece cercano un aumento della massa muscolare, e quindi un aumento di peso! READ Quando gli utenti del mare misurano l'esposizione agli inquinanti chimici

CrossFit o bodybuilding per aumentare la massa muscolare?

Mentre l’unico obiettivo del bodybuilding è aumentare la massa muscolare e scolpire il corpo, CrossFit, d’altra parte, incorpora concetti Salute e benessere nel suo scopo. A differenza del bodybuilding, non si concentra sulle parti bersaglio del corpo e va Scolpisci la silhouette in modo globale e armonioso. Se l’obiettivo principale è l’estetica, con un targeting preciso di uno o più gruppi muscolari, l’opzione più saggia sarebbe il bodybuilding.

Rischi per la salute del Crossfit?

Sforzi intensi, carichi a volte pesanti, movimenti spesso complessi… Il CrossFit è spesso accusato di essere un pericolo per la salute. Come per molti sport, il CrossFit è un must quando si usano gli oggetti di scena Ben inquadrato e ben eseguito Versare Evitare qualsiasi rischio di lesioniSoprattutto per le persone che hanno appena iniziato o per chi ha problemi di salute o muscoli e ossa deboli.

Durante la sessione, è anche importante assicurarloMantenendo un equilibrio tra intensità e freschezzaper non aumentare la frequenza Muscoli cardiaci nella sua comodità “Ma alla fine, il gol di a Attività fisica – e oltre CrossFit – è diventare abbastanza forte da evitare lesioniE non provocarla! L’allenatore ricorda.

Giochi CrossFit: cosa sono?

I giocatori di CrossFit, chiamati anche CrossFitter, possono competereUn concorso internazionale chiamato “CrossFit Games”. “È organizzato ogni anno e riunisce atleti professionisti di CrossFit da tutto il mondo, che competono in molti WOD diversi, concatenati per diversi giorni consecutivi”, riassume Hind Mahmoudi. L’idea è di determinare quale uomo e quale donna sarà “il più in forma sulla terra”!