Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio la Luna passerà davanti a Marte

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio si verificherà il primo evento astronomico sul lato della Luna. Sarà oscurato da Marte e questo fenomeno sarà visibile ad occhio nudo.

L’Osservatorio Makes in Reunion riferisce questo evento astronomico:

Marte conquista la luna

Il primo grande evento astronomico si verificherà nell’anno 2023 nella notte tra il 3 e il 4 gennaio: la luna passerà davanti al pianeta Marte, e questo fenomeno chiamato occultazione è frequente per le stelle, ed è raro per i pianeti e non è visibile ovunque sulla terra.

La stessa occultazione è avvenuta in città l’8 dicembre. Dalla terza alla quarta notte, l’Oceano Indiano è in prima fila ad eccezione dell’Australia dove la luna è già tramontata al momento del fenomeno. Gli astronomi chiamano i momenti in cui i dischi delle due stelle si toccano (sembra) così il primo contatto (il disco di Marte sembra toccare la Luna) avviene alle 0h 07m 51s ora locale il secondo contatto (Marte scompare completamente dietro la Luna ) si verifica il terzo contatto (Marte appare di nuovo sul bordo della luna) a 1 ora e 18 minuti e 10 secondi. Il quarto e ultimo contatto (il disco di Marte tocca la Luna) avviene a 1 ora e 19 minuti

Queste ore sono state calcolate per Saint-Denis dall’IMCCE vedi: https://mars2022.imcce.fr/img/occultation_SAINT-DENIS_DE_LA_REUNION_Lune_Mars_3_1_2023.jpg Può variare di pochi secondi a seconda di dove si sta guardando sull’isola.

cosa vedrai??? (Se il cielo è sereno) Non dimentichiamo che Marte, sebbene in questo momento sia ancora molto vicino alla Terra (98 milioni di km), apparirà circa 120 volte più piccolo della Luna che sarà distante da noi solo 400mila km ( diametro evidente Per Marte 14,2 pollici, dalla Luna: circa 30 minuti) ad occhio nudo prima di mezzanotte vedrai Marte in alto a destra della Luna, poi scomparirà per riapparire 72 minuti dopo a destra al centro alto della Luna .

Usando il binocolo, preferibilmente su un treppiede, vedrai anche i più grandi crateri della Luna vicino al suo lato oscuro. Usando un telescopio o un telescopio, sarai in grado di vedere il disco marziano scomparire e riapparire gradualmente. Dove parcheggiare: Non è necessario uscire dalla città ma è meglio evitare l’illuminazione diretta da un lampione. L’Osservatorio Makes non terrà una serata pubblica perché ogni osservatore deve avere uno strumento al momento del fenomeno, invita solo ad osservare il cielo da casa con i propri occhi, binocolo o strumenti per i più fortunati.