Cosa rivela la tua ora di andare a letto sulla tua salute?

Mentre il nostro tempo di sonno sembra essere sempre più eroso da una vita ben organizzata, ma anche dall’aumento dell’uso degli schermi, un recente sondaggio di Toluna Harris Interactive e Pro-BTP Health Observatory ha mostrato che Il 43% dei francesi ha difficoltà a dormire. Una cifra inquietante pone la domanda: la nostra ora di andare a letto, o come la chiama la Sleep Foundation, “latenza del sonno” è importante per il nostro stato di salute? Sì, secondo questi esperti del sonno, Troppo lungo o troppo corto per addormentarsi Può essere un segno di un disturbo medico o mentale sottostante.

Comprendere il tempo di risposta del sonno, un parametro chiave della nostra salute

dopo una dura giornata, Cade tra le braccia di Morfeo in pochi istanti Può sembrare idilliaco. Occorre però trovare un equilibrio. secondo Linea salutePer gli adulti, la regola è addormentarsi entro 10-20 minuti. Pertanto, un ritardo del sonno inferiore a 8 minuti potrebbe rivelare un disturbo del sonno come la narcolessia, mentre un ritardo superiore a 20 minuti potrebbe indicare insonnia.

Addormentarsi troppo in fretta: un grido d’allarme da non ignorare

Addormentarsi subito può sembrare allettante, ma se diventa un’abitudine, potrebbe essere un segnoRiposo insufficiente. Ciò può rivelare in particolare uno stato di esaurimento, esaurimento o addirittura esaurimento. In alcuni casi, può anche indicare un disturbo del sonno, come l’apnea notturna, una condizione in cui le vie aeree sono parzialmente o completamente ostruite durante il sonno, con conseguente diminuzione dell’ossigenazione del sangue e frammentazione del sonno.

Dormire troppo lentamente: sintomo di sofferenza mentale o fisica

Al contrario, dormire a lungo può riflettere un problema di salute fisica o mentale. Questo potrebbe essere il risultatoRoutine del sonno impropriaUn disturbo del sonno non diagnosticato o problemi di salute mentale come stress, depressione o ansia. I disturbi del sonno come l’insonnia possono essere esacerbati da stili di vita malsani, orari di lavoro irregolari o problemi di salute non gestiti.

Ottimizzazione dell'”ora di andare a letto” per un sonno ristoratore

Fortunatamente, ci sono modi per farlo Migliora il tuo tempo di sonno Garantisce un riposo adeguato e ristoratore. Ecco alcuni consigli:

Crea una routine del sonno coerente:

Mantieni un ritmo sonno-veglia regolare Aiuta a regolare il tuo orologio biologico e quindi facilita l’addormentamento.

Evitare caffeina, nicotina e alcol:

Questo materiale può disturbare il tuo sonno. Evitarli, soprattutto alla fine della giornata, può aiutare ad addormentarsi più facilmente.

Mangia in modo appropriato:

dieta leggera Prima di andare a letto aiuta a favorire il sonno. D’altra parte, saltare i carboidrati lenti prima di coricarsi può favorire i risvegli notturni.

Creare un ambiente favorevole al sonno:

Ambiente tranquillo per dormirescuri e alla giusta temperatura, privi di distrazioni, favoriscono il sonno.

Limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi:

La luce blu emessa da questi dispositivi può Il tuo orologio biologico è interrottoche rende il sonno più difficile.

Infine, se non ti addormenti dopo 20 minuti, cambia stanza se possibile, questo può aiutare il tuo cervello a rilassarsi e prepararsi al sonno.

Se hai ancora difficoltà a dormire o provi un’eccessiva sonnolenza diurna, nonostante i tuoi migliori sforzi per migliorare la tua routine del sonno, È necessario consultare un professionista della salute. Lui o lei sarà in grado di identificare eventuali fattori medici sottostanti e guidarti verso le soluzioni più appropriate per la tua condizione.

