Fenomeno meteorologico insolito: le corna del diavolo

A seconda delle condizioni meteorologiche attuali, le albe e i tramonti a volte sono piuttosto impressionanti, risultando in veri e propri cieli infuocati. In altri casi, al passaggio di una nuvola di sabbia o di fumo, il sole può far diventare rosso il sangue. Ma questa stella può anche assumere un aspetto demoniaco, per non dire altro. Molti testimoni hanno già osservato le corna del diavolo sulla superficie dell’oceano o in rari casi sopra le nuvole. Questo è esattamente quello che è successo più volte in passato durante un evento astronomico molto specifico: un’eclissi solare.

Si tratta infatti di un’alba che si verifica al momento di un’eclissi solare parziale: il sole viene quindi mostrato tagliato in due, la cui parte centrale è nascosta dalla luna. Pertanto, è la sagoma parziale della Luna che conferisce al Sole l’effetto di una falce luminosa.

Nel caso in cui le corna appaiano sopra le nuvole, sono semplicemente un semicerchio oscurato dalla massa delle nuvole. L’effetto di questo semicerchio, come in fiamme, è sorprendente:

Ma per un risultato più drammatico, deve entrare in gioco un fenomeno meteorologico: un’inversione di temperatura, con una sacca di aria calda che cade sul mare offuscando la luce, creando poi la visione di una seconda immagine. Questa doppia visione della luna crescente, associata alla composizione dell’atmosfera in quel momento, dà l’impressione finale delle corna del diavolo. Parliamo poi dell’effetto del vaso etrusco, fenomeno che potrebbe verificarsi in situazioni diverse dai casi di eclissi.

I corni del diavolo sono stati visti l’ultima volta 4 anni fa

Per alcune culture, dichiarare un disastro sarebbe di cattivo auspicio.

Ma, ricorda, questa visione è solo un effetto ottico associato, inoltre, a una sincronizzazione estremamente rara di vari fenomeni astronomici e meteorologici. L’ultimo Devil Horns davvero sorprendente è stato girato alla fine di dicembre 2019 nel Golfo Persico.