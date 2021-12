‘Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere’

Tracy Scholes, 57 anni, britannica, è stata una delle prime donne a guidare autobus nella Greater Manchester quando ha iniziato 34 anni fa. Ma il mese scorso, i capi della compagnia di autobus Go North West Ltd hanno ringraziato Tracy, dicendo che non era più abbastanza grande per guidare le loro auto in sicurezza.

Il sindacato ha affermato che a Tracy è stato offerto un altro ruolo presso l’azienda, ma con meno ore e meno retribuzione, il che potrebbe causarle “difficoltà finanziarie”. Tracy ha ricevuto un preavviso di 12 settimane dopo che il nuovo lavoro è stato rifiutato e ora sta facendo appello contro la decisione, riporta il Manchester Evening News.

Nei giorni successivi alla pubblicazione della sua storia, l’autista ha ricevuto un sostegno sorprendente, anche da celebrità britanniche. “Non mi aspettavo una cosa del genere”, ha detto. “Mi hanno chiamato persone che non conosco nemmeno”

I colleghi di Tracy hanno lanciato una petizione per mantenere il suo lavoro: ora ha più di 1.700 firme! “Si tratta di una questione complessa e il processo di appello è in corso”, ha affermato un portavoce di Go North West. “Pertanto, non siamo in grado di commentare ulteriormente a questo punto”.